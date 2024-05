Prototyp des Super Nintendo wird versteigert – mit einigen interessanten Details

So, wie die Super Famicom letztendlich auf den Markt kam, sah sie nicht immer aus. (Foto: Wildsnap/Shutterstock)

Auf der japanischen Auktionsseite von Yahoo wird gerade ein ganz besonderes Stück für Fans von Spielkonsolen angeboten: ein Prototyp des Super Famicoms und damit des japanischen Pendants zum SNES. Der ist der 1990 in Japan veröffentlichten Spielkonsole zwar schon ähnlich, weist aber auch einige bemerkenswerte Unterschiede auf.

Auf X sprach der Videospielsammler Chris Kohler voller Bewunderung von einem „Nintendo-Sammlerstück der Extraklasse“, das gleich mehrere besondere Qualitäten aufweist. Dazu gehören unter anderem eine Kopfhörerbuchse und ein seitlich angebrachtes Lautstärkerad.

Viele Unterschiede und eine Gemeinsamkeit

Genauso auffallend und außergewöhnlich: der große Netzschalter in Rot und Controller-Anschlüsse, die sich anders als beim letztendlichen Serienmodell nicht in der Mitte befinden, sondern auf der linken Seite. Daneben befindet sich ein Erweiterungsanschuss auf der Vorderseite der Konsole, der in der endgültigen Version auf die Unterseite verlegt worden war.

Daneben gibt es aber auch eine Gemeinsamkeit des Prototyps mit dem Serienmodell, die für Nintendo-Fans fast schon ikonisch geworden ist: das Plastikgehäuse rund um die Controller-Anschlüsse, das sich mit der Zeit typischerweise auch in Haushalten von ausgewiesenen Nichtraucher:innen von einem anfänglichen Grau-Ton in ein schmutziges Gelb verwandelt hat.

Ein anderer Prototyp brachte noch weit mehr Geld ein

Der Prototyp ist sichtlich dazu angetan, seine Fans zu finden. Doch er ist längst nicht der einzige oder erste, der über die Jahre wieder aufgetaucht ist.

2020 ersteigerte der pets.com-Gründer Greg McLemore einen extrem seltenen Prototyp der Nintendo Playstation, bei dem das SNES in einer Zusammenarbeit zwischen Nintendo und Sony um ein CD-Rom-Laufwerk erweitert worden war. 300.000 US-Dollar war dem leidenschaftlichen Gamer das gute Stück wert, das er laut Plan in seinem eigenen, künftigen Museum ausstellen lassen wollte.

Verglichen damit könnte der aktuell zum Verkauf stehende Prototyp des Super Famicoms ein echtes Schnäppchen sein: Fünf Tage vor Ende der Auktion liegt sein Preis bei rund 7.000 Dollar.

