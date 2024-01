Gruseliger Super Mario auf der CES sorgt für hochgezogene Augenbrauen

Die CES 2024, die aktuell in Las Vegas läuft, ist eine der weltweit größten Fachmessen für Unterhaltungs­elektronik. Der Eindruck, den Konzerne und Hersteller dort hinterlassen, bleibt bei vielen Besucher:innen hängen – und prägt das Bild, das sie von einem Gerät, einer Figur, einem Dienst haben.

Gruseliger Auftritt von Super Mario

Umso ärgerlicher dürfte es für Nintendo sein, welches Bild ein holografischer KI-Super-Mario dort abgegeben hat. Dieser wurde vom US-Seniorenverband AARP gesponsert und interagierte auf der Messe mit den Besucher:innen – allerdings auf ziemlich gruselige Weise.

Laut der auf Computerspiele spezialisierten Website Kotaku nahmen viele Besucher:innen die Stimme dieses Super Marios als gestelzt, roboterhaft und monoton war, zudem seien seine Auskünfte „abstoßend und seltsam“ gewesen, heißt es in dem Bericht.

Super Mario gibt dubiose Antworten

Auch inhaltlich enttäuschte der Super Mario in KI-Form. Auf die Frage, wie man am besten ein Videospiel kaufe, antwortete er anscheinend, man möge sich an Target wenden.

Das ist einer der größten US-Einzelhändler und nach Walmart der zweitgrößte Discounter der USA – und laut Kotaku womöglich ein Sponsor des holografischen Super Mario, da das Logo des Konzerns auf der Stützkonstruktion des großen Bildschirms zu sehen gewesen sei.

Nintendo war gar nicht am Super-Mario-Hologramm beteiligt

Doppelt ärgerlich wird die Geschichte für Nintendo dadurch, dass der japanische Konzern gar nicht an dem Hologramm beteiligt war. Das bestätigten die AARP und der Hologramm­spezialist Proto gegenüber Kotaku und erklärten, dass die KI-Animation ein „unvollendeter Proof of Concept“ sei, der „nicht für die kommerzielle Veröffentlichung vorgesehen“ und „versehentlich“ präsentiert worden sei.

Die AARP setzte den gruseligen Super Mario im Rahmen ihrer Technologieoffensive Agetech ein, die sich auf die Befriedigung der Bedürfnisse „der alternden Weltbevölkerung“ konzentriert. Laut einem Blogbeitrag der AARP über ihren CES-2024-Stand können die 3D-Hologramme von Proto auch dazu beitragen, „Einsamkeit zu bekämpfen und die Telegesundheit zu verbessern“. In diesem Fall scheint das Vorhaben allerdings gehörig in die Hose gegangen zu sein.

