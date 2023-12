t3n Catch up: 1 Jahr ChatGPT – wir ziehen Bilanz

„Nennt es einen Hype, nennt es eine Blase, aber es ist schon lange her, dass die komplette Tech-Welt so von einer einzelnen Sache besessen war.“ Mit diesem Satz beschreibt David Pierce von The Verge die Ereignisse nach dem Release von ChatGPT Ende November 2022 ziemlich treffend.

Der Release von ChatGPT ist mittlerweile gut ein Jahr her, der Chatbot feiert quasi seinen ersten Geburtstag. Im t3n Catch up sprechen Caspar von Allwörden, Stella-Sophie Wojtczak und Elisabeth Urban deshalb unter anderem darüber, wo eigentlich ChatGPTs Ursprünge liegen, was sich seit dem Release getan hat und was da in Zukunft noch kommen könnte.

ChatGPT: Ein folgenschwerer Release

Welche Chancen bietet ChatGPT und welche Risiken haben sich im Lauf des letzten Jahres gezeigt? Wie funktionieren die neuronalen Netzwerke, die die Basis für ChatGPT bilden, überhaupt? Fragen wie diese finden in der „Deep Dive“-Rubrik des Podcasts Platz.

Neben ChatGPTs Geburtstag geht es in der Catch-up-Folge außerdem um das geplante Tiktok-Verbot im US-Bundesstaat Montana, Geheimcodes für Whatsapp-Chats und darum, was kaputte Rolltreppen und die Deutsche Bahn mit ausgedruckten Memes zu tun haben.

Alle Themen im Überblick:

Fail der Woche: Montana darf Tiktok doch nicht verbieten

Deep Dive: ChatGPT feiert Geburtstag

Das Netzfundstück: Ein Meme-Streit mit der Deutschen Bahn

Die gute Nachricht: Geheimcodes sollen Whatsapp-Chats sicherer machen

t3n Catch up abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Catch up bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

