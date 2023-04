Technische Panne: Abi-Prüfungen in NRW wegen Downloadproblemen verschoben

Am heutigen Mittwoch sollten Tausende Schüler:innen in NRW ihre Abi-Prüfungen in den Fächern Biologie, Chemie, Informatik, Technik, Physik und Ernährungslehre ablegen. Nachdem die Aufgaben am Dienstagabend wegen eines Server-Problems an vielen Schulen nicht heruntergeladen werden konnten, wurden die Prüfungen erst einmal abgesagt und auf Freitag verlegt.

Die zuständige Schul- und Bildungsministerin Dorothee Feller von der CDU nannte den Vorfall laut WDR „äußerst ärgerlich“. Die technische Störung soll jetzt gemeinsam mit dem externen Dienstleister analysiert und die Fehlerquelle behoben werden, um den reibungslosen Ablauf der Tests in den kommenden Tagen zu gewährleisten.

SPD kritisiert mangelnde Kommunikation

Indes wird der Umgang der Schul- und Bildungsministerin mit dem „massiven technischen Problem“ scharf kritisiert. Obwohl die Serverprobleme schon kurz nach dem Öffnen des Downloads um 12 Uhr am Dienstag aufgefallen waren, hatte es lange keine Reaktion aus dem Ministerium gegeben.

Laut Westdeutscher Allgemeiner Zeitung waren betroffene Schulen mit ihren Anfragen immer wieder vertröstet worden, bis abends die Entscheidung zur Verschiebung der Klausuren gefallen war. Dilek Engin, schulpolitische Sprecherin der SPD, nannte das Kommunikationsverhalten von Dorothee Feller „katastrophal“. Ihr sei schleierhaft, warum die Schul- und Bildungsministerin so lange „auf stumm“ geschaltet habe.

In einer Sondersitzung wird auch der Nachholtermin diskutiert

Die SPD hat für Donnerstag eine Sondersitzung des Schulausschusses beantragt. Dabei soll nicht nur die Frage geklärt werden, wie die Abitur-Prüfungen rechtssicher zu Ende gebracht werden können.

In der Sondersitzung soll es auch um den Nachholtermin am Freitag gehen. Da an diesem Tag mit dem Zuckerfest des Ende des Fastenmonats Ramadan begangen wird, seien an ihm viele Schüler:innen und Lehrer:innen muslimischen Glaubens eigentlich vom Unterricht freigestellt. Dazu kommt, dass die Deutsche Bahn für Freitag Streiks angekündigt hat.

Mehr zu diesem Thema