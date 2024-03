ZDF- und WDR-Mediathek betroffen: Temu täuscht mit Werbeanzeigen

Der Billiganbieter Temu hat schon viele Kund:innen – das zeigt allein die Menge an Paketen, die täglich nach Deutschland kommen und ein Problem für die internationale Luftfracht sind. Offensichtlich reicht das für den Shoppingriesen nicht: Mit einer Masche sollen Kund:innen auf seine Website gebracht werden, die gar nicht dorthin wollen.

Temu-Anzeige nutzt Namen anderer Websites

Dafür werden bei Anzeigen die Namen von anderen Websites für Werbezwecke genutzt. Das berichtet Caschys Blog, der selbst davon betroffen ist. Nutzer:innen bekommen bei der Eingabe in die Suchmaschine Bing oder bei Ecosia dann an oberster Stelle zwar den passenden Namen angezeigt, jedoch verbirgt sich hinter dem Link Temu.

Wer etwa „Caschys Blog“ eingibt, konnte an erster Stelle das Ergebnis „Caschys Blog“ sehen, was auf den ersten Blick passend wirkt. Das komplette Feld der Ergebnisse wird schließlich durch die Masche übernommen.

Anzeigen am 1. März 2024 nicht aktiv

Auf den zweiten Blick fällt bei dem Ergebnis auf: In kleiner grauer Schrift steht „Anzeige“ darüber. Daneben ist außerdem die URL angezeigt, auf die der blau unterlegte Link tatsächlich führt: www.temu.com. So zeigen es Screenshots auf dem Blog.

Gleiches müsste für die ZDF- und die WDR-Mediathek gegolten haben, denn ebenso wie Caschys Blog sind sie in der Ad Library von Microsoft für Anzeigen des Advertisers zu finden. Allerdings sind all diese Anzeigen aktuell nicht aktiv, auch beim Test der Suche bei Bing und Ecosia durch t3n konnten solche Ergebnisse nicht festgestellt werden.

Unternehmen schaltet Anzeigen auch bei Google

Nutzer:innen können sich nur vor der Irreführung schützen, indem sie nicht aus Reflex auf das erste Ergebnis drücken. Stattdessen sollte jede:r kurz innehalten und das Ergebnis vor dem Klick darauf genau checken.

Am 1. März 2024 sollte es solche Anzeigen jedoch nicht geben: In der Ad Library von Microsoft kann geprüft werden, ob aktuell Anzeigen von diesem Namen geschaltet sind. Im Februar 2024 sind dafür mehrere Einträge zu finden. Etwa für Caschys Blog oder die ZDF-Mediathek sind die Zeiträume, in denen die Anzeigen geschaltet wurden, ausgelaufen.

Betreiber von Websites können die Suche in der Ab Library nutzen, um herauszufinden, ob sie betroffen sind. Auch im Ad Transparency Center von Google sind unter dem Namen in chinesischen Schriftzeichen übrigens Anzeigen für Temu zu finden, die im Februar ausgespielt worden sind.

