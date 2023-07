Tensor-Chips bald ohne Samsung: Googles langer Weg zum Chipentwickler

Googles Pixel-Geräte werden seit 2021 von Tensor-Chips angetrieben. Die Prozessoren werden in Zusammenarbeit mit Samsung entwickelt und besitzen einen dedizierten und von Google entwickelten Coprozessor, der für die lokale Berechnung von KI-Aufgaben eingesetzt wird. Glaubt man dem Bericht des in der Regel als zuverlässig geltenden Magazins The Information, wird diese Partnerschaft bei der Prozessor-Entwicklung mit dem Tensor G5 im Jahr 2025 enden.