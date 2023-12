Berliner IT-Experten knacken Teslas Autopilot und entdecken geheimen Elon-Modus

Geschäftsgeheimnisse und Elon-Modus

Statt mit Codezeilen Sicherheitssysteme zu umgehen, haben die drei Doktoranden Niclas Kühnapfel, Christian Werling und Hans-Niklas Jacob aus Berlin die Platine eines Teslas mit Werkzeug im Wert von 600 Euro überlistet. Das berichtet der Spiegel . Demnach hätten sie dafür eine Schwachstelle in der Platine ausgenutzt, die sie über Kontakte aus den USA erhalten haben.

Nach eigenen Angaben förderten sie dabei Geschäftsgeheimnisse von Tesla zutage. So ließ sich laut Bericht nachvollziehen, welche Autopilot-Daten aus dem laufenden Betrieb das Unternehmen zurückschickt, um die eigene künstliche Intelligenz zu trainieren.

Zusätzlich fanden die drei Doktoranden bei der Arbeit ein Video auf der Platine, das zwar gelöscht, aber noch nicht überspielt worden sei. Es zeigt einen Tesla unterwegs in den USA. Zeitpunkt und GPS-Position ließen sich ebenfalls nachbilden.

Ein weiterer spektakulärer Fund: Die drei Männer konnten bestätigen, dass Teslas einen sogenannten Elon-Modus enthalten. Den hatte ein anderer Hacker bereits im Sommer aktivieren können. Ist der Modus eingeschaltet, könne das Auto autonom fahren, ohne dass Fahrer:innen die Hände ständig am Lenkrad halten müssten.

Kaum Gefahr für Privatnutzer

Die Funde seien laut Bericht kein Grund zur Sorge für Privatnutzer:innen. Um die Platine zu infiltrieren, brauchen potenzielle Angreifer:innen Zugriff auf das Bauteil. Es müsste also ausgebaut werden. In der Theorie ist sowas höchstens in Werkstätten möglich.

Verwundert waren die Doktoranden vor allem von der Tatsache, wie einfach sie auf Teslas Firmengeheimnisse zugreifen konnten. Auch Konkurrenten dürften auf diese Weise Erkenntnisse für eigene E-Autos erlangen. Grundsätzlich attestierten die drei dem Unternehmen eine gute Sicherheit. Nur gegen die durchgeführten Voltage-Glitch-Angriffe, wie sie die Doktoranden durchgeführt haben, ist das Unternehmen offenbar nicht gut gewappnet.

