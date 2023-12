Cybertruck soll wie ein Boot schwimmen: Elon Musk kündigt Mod-Paket an

Tesla: Elon Musk will den Cybertruck wie ein Boot schwimmen lassen. (Foto: Mike Mareen/Shutterstock)

Kürzlich hatte Tesla die ersten Cybertrucks an Kund:innen ausgeliefert. In den Tiefen der Einstellungen hatten findige Fahrer:innen unter anderem den mysteriösen „Wade“-Modus entdeckt, der Teslas E-Pickup-Truck schwimmfähig machen könnte.

Musk will Cybertruck-Boot

Offiziell gab es dazu seitens Tesla noch keine Erläuterung. Musk selbst hatte in den vergangenen Jahren immer wieder einmal erwähnt, dass er den Cybertruck schwimmfähig machen wolle. Ende September 2022 ließ er per Twitter wissen, dass der Cybertruck wasserdicht genug sein werde, „um kurzzeitig als Boot zu dienen“ – sogar auf dem Meer.

Die Veröffentlichung eines Videos, in dem Teslas Chefingenieur Lars Moravy mit dem Ex-TV-Moderator Jay Leno plaudert, hat jetzt wieder Bewegung in das Ganze gebracht, wie The Register berichtet. Denn Moravy erzählt Leno darin, dass Musk schon zu Beginn der Cybertruck-Entwicklung davon träumte, das Gefährt auch als Boot auf dem Wasser schwimmen zu lassen.

Tesla: Außenbordmotor anschließen?

Und mehr noch: „Das Fahrzeug schwimmt fast. Vielleicht muss man etwas mehr Auftrieb hinzufügen, damit es oben bleibt“, so Moravy zu Leno. Wer kreativ genug sei, schaffe es vielleicht sogar, einen Außenbordmotor anzuschließen, der sich über den Bildschirm steuern ließe.

Dann, so Moravy, könne man mit dem Cybertruck wie mit einem Boot fahren. Er selbst habe das Ganze noch nicht ausprobiert, sagte der Tesla-Chef-Ingenieur. Aber er sei sich sicher, dass Autoliebhaber Leno das schaffen könnte.

Musk kündigt Mod-Paket an

Musk ließ es sich freilich nicht nehmen, nach Bekanntwerden des Videos per X zu erklären, dass entsprechende Pläne in Arbeit seien. „Wir werden ein Mod-Paket anbieten, mit dem der Cybertruck als Boot mindestens 100 Meter Wasser überqueren kann“, so Musk. Eigentlich müssten dazu lediglich die Dichtungen der Kabinentüren erneuert werden.

Welche Rolle der „Wade“-Modus spielt, bei dem „die Fahrhöhe erhöht und die Batterie beim Fahren durch Wasser unter Druck gesetzt“ wird, ließ Musk offen. Auch, wann das Mod-Paket zur Verfügung stehen könnte, wie viel es kosten und was es tatsächlich alles können soll, ist nicht bekannt.

