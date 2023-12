Klausel ist zurück: Tesla verbietet Cybertruck-Weiterverkauf und droht mit saftiger Strafe

Mitte November 2023 wurde bekannt, dass Tesla in die Kaufverträge für seinen neuen Cybertruck eine Klausel eingefügt hatte, mit der ein schneller Weiterverkauf unterbunden werden soll. Wer dennoch unbedingt verkaufen will, muss dies an Tesla tun.

Vorkaufsrecht für Tesla, hohe Strafe droht

Dieses Vorkaufsrecht sichert sich Tesla in den Verträgen für ein Jahr. In der ursprünglichen Version der Klausel wurde Käufer:innen mit einer Strafe von bis zu 50.000 US-Dollar gedroht. Diese Strafandrohung hatte Tesla wenige Tage nach ihrem Bekanntwerden wieder kassiert.

Kaum einen Monat nach der Änderung der entsprechenden Klausel ist die Androhung der 50.000-Dollar-Strafe aber wieder zurück, wie das Portal Drive Tesla Canada berichtet. Zudem hatte ein Nutzer bei X einen entsprechend wieder geänderten Teils des Vertrags mit der Klausel gepostet.

Interessanterweise soll das auch dann gelten, wenn Tesla einen „begründeten Verdacht hat“, dass Käufer:innen „im Begriff seien, gegen diese Bestimmung zu verstoßen“, also vorhaben, den Cybertruck zu verkaufen. Inwieweit dieser spezielle Punkt und die Klausel überhaupt in möglichen Gerichtsverfahren Bestand hätten, wird sich zeigen.

Verbote in den USA nicht unüblich

Tesla könnte immerhin mit dem vorübergehenden Weiterverkaufsverbot durchkommen. Ein solches ist in der Branche nicht unüblich. Ein X-Nutzer aus den USA soll erst kürzlich wegen des vertragswidrigen Verkaufs seines Ford GT von Ford verklagt worden sein. Er hatte sich dann mit dem Hersteller auf die Zahlung einer Strafe einigen müssen.

Nicht klar ist derweil, ob die Klausel lediglich für die sogenannte „Foundation Series“ des Cybertruck gilt. Diese erste Auflage des E-Pickup-Trucks ist auf 1.000 Stück limitiert. Die Nachfrage dürfte entsprechend hoch sein.

Tausende Dollar für Cybertruck-Reservierungen

Welche Blüten das Ganze treibt, lässt sich derzeit etwa auf Ebay beobachten. Dort werden frühe Reservierungsnummern, die den Kauf eines der limitierten Cybertruck-Modelle ermöglichen könnten, für jeweils mehrere Tausend Dollar gehandelt (Video: Cybertruck Reservierungen Ebay).

8 Bilder ansehen Cybertruck: Teslas futuristischer E‑Pick-up in Bildern

In einem – mittlerweile nicht mehr verfügbaren – Ebay-Angebot stand sogar ein angeblich gerade gekaufter Cybertruck zum Verkauf. Kostenpunkt: mindestens 350.000 Dollar.

Bei der potenziellen Gewinnspanne von 250.000 Dollar und mehr dürften dann allerdings auch die mögliche 50.000-Dollar-Strafe von Tesla nicht mehr stören.

