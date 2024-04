Tesla zieht die Notbremse: Cybertruck-Lieferungen aufgrund von Gaspedal-Problemen gestoppt

Es ist eine ziemlich erschreckende Vorstellung: Nachdem man das Gaspedal in seinem knapp 3.000 Kilo schweren Tesla Cybertruck heruntergedrückt hat, bewegt es sich nicht mehr zurück in die Ausgangsposition, sondern rastet auf Vollgas ein. Das Gefährt beschleunigt unkontrolliert immer weiter, ein Unfall ist quasi vorprogrammiert.

Genau das ist offenbar mehreren Fahrer:innen des neuen Cybertrucks passiert. Dahinter steckt ein kleiner Design-Fehler, der für den E-Auto-Hersteller jetzt aber große Konsequenzen hat.

Neueste Cybertruck-Panne: Lockere Verkleidung kann Gaspedal festklemmen

Bereits vor einigen Tagen war in diversen sozialen Netzwerken der Bericht eines Cybertruck-Fahrers aufgetaucht, der das oben geschilderte Szenario erlebt und seinen Wagen aufgrund dessen gegen einen Ampelmast gefahren hatte. Allerdings wurde ihm von vielen zunächst kein Glauben geschenkt.

Jetzt hat ein weiterer Bericht eines Betroffenen aufgedeckt, was für das verklemmte Gaspedal im Cybertruck verantwortlich sein dürfte: Wie man diesem Clip entnehmen kann, ist die Verkleidung des Pedals teilweise nicht richtig befestigt und kann nach vorne rutschen. Dadurch ist es möglich, dass sie sich unter einer Ausbuchtung im Fußraum verklemmt und das Pedal nicht mehr zurückfedern kann.

Die Folge ist, dass das Pedal voll durchgedrückt einrastet und der Cybertruck Gefahr läuft, außer Kontrolle zu geraten – ein fataler Makel, bedenkt man, dass das leistungsstarke Vehikel nur drei Sekunden benötigt, um von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde zu beschleunigen.

Allerdings erklärt dieser Fahrer, dass die Bremse das Signal des Gaspedals „überschreibt“ und der Wagen auch in dieser Situation zum Stillstand gebracht werden kann. Das widerspricht der Aussage des ersten Unfallberichts.

Auslieferungsstopp und Massenentlassungen: Stürzt Cybertruck-Fail Tesla in die Krise?

Tesla reagiert auf den potenziell gefährlichen Design-Fehler jetzt offenbar mit einem Auslieferungsstopp. Das zumindest geht aus einem Post des X-Profils Whole Mars Catalog hervor, das schon in der Vergangenheit in regem Austausch mit Tesla-CEO Elon Musk stand.

Cybertruck-Käufer:innen bestätigten außerdem schon am Wochenende im Cybertruck-Forum, dass ihnen seitens des Herstellers mitgeteilt wurde, die kurz bevorstehende Auslieferung ihres Fahrzeugs verzögere sich aufgrund von „Problemen mit dem Gaspedal“.

Die Pannen-Serie bei der Entwicklung des eigentlich als Prestige-Objekt gedachten Cybertrucks könnte mittlerweile Bücher füllen. Zuletzt hatten Käufer:innen die schlechte Reichweite des E-Fahrzeugs kritisiert. Das Fiasko scheint jetzt auch Auswirkungen auf Teslas Gesamtsituation zu haben.

Schon am Wochenende hatte der E-Auto-Hersteller seinen Mitarbeitern im Cybertruck-Werk in Austin, Texas eine Reduzierung der Stunden angekündigt. Am Montag vermeldete die Agentur Reuters bereits, dass Tesla Massenentlassungen plane. Weltweit soll die Zahl der Angestellten um zehn Prozent verringert werden. Grund dafür sind wohl sinkende Verkaufszahlen.

Tesla selbst hat sich zur neuesten Cybertruck-Panne bislang nicht geäußert.

