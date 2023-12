Tesla Cybertruck hängt größten Konkurrenten im Rennen ab

Wer will es mit dem neuesten Tesla-Ungetüm aufnehmen? Ein ernster Herausforderer war schnell gefunden: der Ford F-150 Raptor, ein Kraftpaket unter den Pick-ups mit Verbrennungsmotor.

Die Onlineplattform Carwow widmet sich dem Kauf und Verkauf von Autos und hat kürzlich mehrere „Drag-Races“, also Beschleunigungsrennen für großvolumige Motoren, zwischen dem Cybertruck und dem Raptor ausgetragen.

Das Ergebnis wurde via X bekannt gegeben: Als Überraschungssieger ging der Cybertruck hervor.

Cybertruck legt die Viertelmeile in 11,2 Sekunden zurück

Der Raptor ist Fords Hochleistungsversion des F-150-Pick-ups. Daher ergibt es natürlich Sinn, dass dieser im Rennen gegen das leistungsstärkste Spitzenmodell des Cybertrucks, das „Cyberbeast“, antreten sollte.

Das Ergebnis: Das „Cyberbeast“ legte die Viertelmeile (402 Meter) in 11,2 Sekunden zurück, während der Raptor für die Strecke 12,4 Sekunden benötigte. Die Viertelmeile ist die Strecke, auf der die Beschleunigung in den USA und in Großbritannien am häufigsten gemessen wird.

Um das Spielfeld auszugleichen, schickte Carwow die beiden Pick-ups als zusätzliche Herausforderung auf unbefestigten Straßen ins Rennen. Auch im Test mit Starthilfe konnte der Tesla mit dem Raptor mithalten. Launch control hilft Fahrer:innen von Renn- und Straßenfahrzeugen, aus dem Stand zu beschleunigen.

Aber der Cybertruck konnte nicht nur mithalten, am Ende entschied der Tesla 2 von 3 Rennen für sich, auch wenn das entscheidende dritte Rennen nur mit einem knappen Vorsprung an den Tesla ging.

Teslas Ziel: Den Marktführer Ford angreifen

Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum der Tesla Cybertruck ausgerechnet mit einem Ford-Modell ins Rennen gehen musste. Der Grund ist recht simpel: Tesla hat bereits bei den ersten Vorstellungsrunden des Cybertrucks klar gemacht, dass der E-Pick-up mit dem Ford F-150 konkurrieren will.

Das Ziel von Musk soll es sein, den Marktführer Ford F-150 anzugreifen – hierzu wurde sogar ein Video eines Tauziehens veröffentlicht, das die Leistung des Cybertrucks gegenüber dem Ford unter Beweis stellen sollte.

Mit dem Drag-Race ging es nun in die nächste Runde der vielleicht neuen Fehde zweier Produzenten von Pick-up-Monstern. Ob Rennen auf staubigem Boden das sind, was Pick-up-Fahrer:innen veranstalten wollen, ist natürlich fraglich.

Denn man sollte meinen, dass ein Pick-up in erster Linie aufgrund des enormen Volumens für den Transport genutzt wird – so wirbt Tesla damit, dass der Cybertruck alles transportieren kann, was man braucht – mit 1.134 Kilogramm Nutzlast und 4.990 Kilogramm Anhängelast.

Aber ja: Sollte man seinen nächsten Umzug planen, kommt man mit dem Cybertruck wohl schneller auf den allseits bekannten Schotterpisten der Stadt von A nach B als mit dem Ford.

