Tesla Cybertruck: Der Preis für den Austausch eines Riesenscheibenwischer ist absurd

Teslas Cybertruck ist wahrscheinlich das umstrittenste Fahrzeug der letzten Jahre, wenn nicht sogar in der Geschichte des Automobils. Kaum ein Auto hat je so hohe Erwartungen und gleichzeitig so viel Spott über Design und gescheiterte Ambitionen produziert, wie Elon Musks Versuch, den milliardenschweren Pick-up-Markt zu erobern.

Das jüngste Ziel der öffentlichen Häme: die auffällig langen Scheibenwischer, die aussehen, als habe man drei Scheibenwischerarme aneinander gesteckt. Ein User auf X hat jetzt die Preise des Monsterarms enthüllt. Die zeigen: Wer das simple Teil ersetzen muss, der darf tief in die Tasche greifen.

Cybertruck: Neuer Scheibenwischer kostet fast 150 Euro

165 US-Dollar (knapp 150 Euro) kostet ein komplett neuer Scheibenwischerarm für den Cybertruck. Wer nur das Wischerblatt ersetzen möchte, muss immerhin 75 Dollar (ungefähr 69 Euro) zahlen. Zum Vergleich: Bei den meisten anderen Wagen kostet ein neuer Scheibenwischerarm zwischen 6 und 29 Euro.

Der Scheibenwischer des Cybertrucks hatte Aufmerksamkeit auf sich gezogen, nachdem The-Verge-Journalist Sean Hollister einen Aufruf gestartet hatte, ihm Detailaufnahmen des auffälligen Gebildes zu schicken.

Hollister war nach seiner spöttischen Analyse zu dem Schluss gekommen, dass es sich bei dem Scheibenwischerarm um drei aneinander gesteckte „normale“ Arme handele und somit auch drei Wischerblätter verbaut seien. Dadurch bewege sich die Spitze des Arms beim Wischen in beunruhigender Geschwindigkeit.

Teslas Cybertruck: Teurer als gedacht

Diese Annahme hat sich bei Betrachtung der Ersatzteile nicht bestätigt. Es ist ein fester Arm mit nur einem Wischerblatt. Das von Hollister aufgegriffene Argument Teslas, der Scheibenwischer solle durch seine spezielle Konstruktion leichter auszutauschen sein, kann mit Blick auf den Preis aber durchaus als absurd bezeichnet werden.

Der Preis des Cybertrucks sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. So war ursprünglich von einem Kaufpreis ab 40.000 Dollar die Rede. Mittlerweile soll das 2025 erscheinende Modell schon fast 70.000 Dollar kosten.

Tesla scheitert beim Cybertruck an den eigenen Ambitionen

Der Cybertruck macht seit Jahren mit Problemen und Pannen von sich Reden. So kursierten erst kürzlich Aufnahmen davon, wie das Geländefahrzeug im Schnee steckengeblieben war und von einem älteren Ford-Pick-up abgeschleppt werden musste.

Schon 2019 hatte der „Baseball-Fail“ für Schlagzeilen gesorgt, als Elon Musk bei der Präsentation des Cybertrucks die Standhaftigkeit der gepanzerten Scheiben demonstrieren wollte – und sie dabei ohne Probleme zerstörte.

Immer wieder wird gemunkelt, dass das E-Auto-Unternehmen sich mit den Ambitionen in Sachen Cybertruck verhoben hat. Bei der Konstruktion hatte Tesla immer wieder mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Bei einem Event Ende November hat Tesla jetzt die ersten zehn Cybertrucks an Kund:innen ausgegeben. Für alle weiteren (angeblich über zwei Millionen Reservierungen) dürfte es noch Jahre dauern, bis sie an ihr Fahrzeug kommen. Das Modell Cyberbeast soll 2024 auf den Markt kommen und um die 80.000 Dollar kosten.

