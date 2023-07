Riskanter Trend: Lenkradgewichte im selbstfahrenden Tesla

Teslas Fahrassistenzprogramm umfasst Funktionen wie einen Spurwechselassistenten, Lenkunterstützung oder automatisches Einparken. Das Fahrzeug reagiert damit auch auf Ampeln und Stoppschilder, hält komplett an und fährt wieder los.

Anzeige Anzeige

Doch es birgt auch Gefahren. Eine besteht darin, dass die Fahrer:innen damit zu sorglos werden. Dass das längst der Fall ist, zeigt eine Recherche der Washington Post.

Die US-Tageszeitung hat herausgefunden, dass zuletzt vermehrt Lenkradgewichte von Tesla-Fahrer:innen gekauft wurden. Deren Hersteller geben an, dass sie Schulterschmerzen lindern und gleichzeitig auch als Telefonhalter dienen können.

Anzeige Anzeige

In Wirklichkeit sind die Gewichte, die bereits ab 30 US-Dollar erhältlich sein sollen, jedoch so konzipiert, dass FSD-Benutzer:innen ihre Hände vom Lenkrad nehmen können, während ihr Auto „selbstständig“ fährt. Der Autopilot wird so ausgetrickst, Teslas Warnsignal verstummt. Dabei verlangt Tesla von seinen Kund:innen immer noch, aktiv aufzupassen und jederzeit in der Lage zu sein, das Steuer zu übernehmen.

Tesla-Expert:innen überrascht diese Entwicklung nicht

Wie gefährlich das sein kann, macht laut US-Medienberichten die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Tesla-Autopiloten deutlich, die in den vergangenen Monaten einen „beunruhigenden“ Anstieg verzeichnet haben sollen. Aktuelle Analysen zeigen auch, dass Teslas Autopilot an mehr Unfällen beteiligt war als bisher angenommen.

Anzeige Anzeige

Gehandelt werden die Lenkradgewichte hauptsächlich auf großen Online-Marktplätzen wie Amazon und Alibabas Aliexpress, schreibt die Washington Post.

Philip Koopman, Professor an der Carnegie Mellon University, überrascht diese Entwicklung nicht. Er beschäftigt sich seit 25 Jahren mit der Sicherheit autonomer Fahrzeuge und erklärt: „Elon Musk sagt, dass die Autos selbstständig fahren. Wie werden sich die Fahrer:innen dann wohl Ihrer Meinung nach verhalten?“

Anzeige Anzeige

Lenkradgewichte für Tesla-Fahrer: Amazon und Alibaba reagieren

Amazon und Alibaba haben die Produkte nach eigenen Angaben mittlerweile von ihren Plattformen genommen. Und was macht Tesla diesbezüglich? Musk und der Konzern reagierten nicht auf konkrete Anfragen der Washington Post.

Generell hat der Autobauer eine kamerabasierte Fahrerüberwachung eingeführt, um sicherzustellen, dass die Fahrer:innen aufmerksam sind. Zudem wird die Software wohl darauf trainiert, das Vorhandensein von „Abschalteinrichtungen“ zu erkennen. Ob das reicht, muss sich zeigen.

Bildergalerie: Teslas futuristischer E-Pickup Cybertruck

8 Bilder ansehen Cybertruck: Teslas futuristischer E‑Pick-up in Bildern Quelle:

Mehr zu diesem Thema Alibaba Tesla Amazon