Tesla Cybertruck: So sieht der E-Pickup von innen aus

Von offizieller Seite hat Tesla uns noch keinen Blick ins Innere des Cybertruck gewährt. Ein Leak gibt nun allerdings einen ersten Einblick in das Interieur. Das ist genauso schlicht und minimalistisch gehalten wie das Äußere.

Die Bilder stammen aus einem Forum namens Cybertruck Owners Club. Hier gibt es zwei Fotos zu sehen: eines vom Fahrersitz aus und eines, das den Fahrersitz von außen fotografiert. Den hinteren Bereich der Inneneinrichtung sehen wir allerdings nicht.

Cybertruck-Fans haben die Fotos zudem auf Twitter geteilt:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Im Cybertruck gibt’s nicht viel zu sehen

Sonderlich viel gibt es im Cybertruck momentan allerdings nicht zu sehen. Es ist auch unklar, ob es sich hier um eine unfertige Version des Cybertrucks handelt oder ob er tatsächlich so in Produktion gehen soll.

Die Fotos stammen laut Forum vom Shareholder-Tag in der Gigafactory in Texas, wo der Cybertruck zur Schau stand. Es ist also gut möglich, dass für die Produktionsversion des Trucks noch Änderungen vorgenommen werden.

In dieser Version herrscht im Inneren nämlich vor allem Leere. Die einzigen Knöpfe befinden sich an dem rechteckigen Lenkrad, das wie eine Mischung aus dem Yoke und einem Tesla-Lenkrad wirkt.

Viel Platz für nichts

Auffällig ist vor allem das riesige Armaturenbrett zwischen Lenkrad und Windschutzscheibe. Das kommt durch die ungewöhnliche Form des Cybertruck zustande. Das bedeutet auch, dass es sehr viel Platz zwischen dem Fahrer und der Windschutzscheibe gibt, was unter Umständen die Sicht beeinträchtigen kann.

Ansonsten sehen wir mehr Leere. Es gibt eine Mittelkonsole, die durch eine Klappe verschlossen ist. Was sich darunter befindet, bleibt vorerst ein Geheimnis. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelt es sich wohl um Stauraum.

Mit im Cockpit ist natürlich auch ein großer Monitor, wie man es von Tesla gewohnt ist. Darüber lassen sich die meisten Funktionen des Fahrzeugs steuern.

Es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, ob es sich hier um die Produktionsversion handelt oder Tesla noch Änderungen vornehmen wird.

Mehr zu diesem Thema Tesla Elektroauto