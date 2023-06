Tesla-Files: Was das Datenleck über den Autopiloten verrät

Es ist wohl eine der am häufigsten diskutierten Funktionen eines Teslas: der Autopilot und die damit verbundene Möglichkeit, damit autonom oder zumindest teilautonom zu fahren. Der Autopilot rückt immer spätestens dann wieder in den Fokus der Öffentlichkeit, wenn es Unfälle gibt. Und genau die sind jetzt Gegenstand einer Artikelserie des Handelsblattes.

Rund 100 Gigabyte an Daten und rund 23.000 Dateien wurden der Zeitung zugespielt. Darin enthalten sind neben personenbezogenen Daten von Kund:innen und Mitarbeiter:innen aber auch Unterlagen zu Vorfällen mit dem Autopiloten. Eine Auswertung legt nahe, dass Tesla mit der Funktion größere Probleme hat, als bisher angenommen.

Neben dem Deep Dive zu Tesla geht es in dieser Episode außerdem um einen neuen Versuch, das Konzept der Luftschiffe zu beleben, und um einen ziemlichen Pizza-Fail.

Werbehinweis: Werbepartner der heutigen Folge ist Hiscox.

Alle Themen im Überblick:

