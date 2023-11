Tesla-Mitarbeiter schlagen Alarm: Schwere Unfälle und Explosionen in Fabriken häufen sich

Die Tesla-Gigafactory in Austin, Texas. (Foto: University of College/Shutterstock)

Viele Menschen betrachten Texas als Symbol des Wilden Westens. Das spiegelt sich auch heute noch im Arbeitsschutz wider. In allen US-amerikanischen Bundesstaaten müssen Arbeitgeber für ihre Angestellten Arbeitsunfallversicherung abschließen – außer in Texas. Hier, in der Hauptstadt Austin, baut Tesla seinen Cybertruck und die Sicherheitsbedenken werden immer größer.

Anzeige Anzeige

In einem Bericht von The Information enthüllen Mitarbeiter schockierende Vorfälle, darunter Explosionen, Gehirnerschütterungen und horrorfilmreife Verletzungen durch Roboter in der Gigafactory in Austin. Im Jahr 2022 sollen demnach innerhalb der Fabrik 21 Arbeiter verletzt worden sein. Diese Zahlen stammen aus den offiziellen Verletzungsberichten, die Tesla der Occupational Safety and Health Administration vorlegen muss. Die Behauptungen der Mitarbeiter zu den Unfallursachen sind allerdings unbestätigt.

Texas macht es schwerer

Ein besonders alarmierender Vorfall ereignete sich dem Bericht zufolge im Jahr 2021, als ein Ingenieur von einem Roboterarm attackiert wurde, der eigentlich ausgeschaltet sein sollte. Der Roboter soll den wehrlosen Mann festgehalten und gegen die Wand gedrückt haben. Erst nachdem der Not-Aus-Knopf betätigt worden war, konnte der Mann laut Bericht befreit werden.

Anzeige Anzeige

The Informationen schildert weitere Zwischenfälle. Demnach musste ein Angestellter für 127 Tage seine Arbeit niederlegen, nachdem er im August 2022 unter einem Karren eingeklemmt worden war. Ein weiterer Mitarbeiter soll sich Anfang 2023 eine Kopfverletzung zugezogen haben, nachdem es eine Explosion im Metallgussbereich gegeben hatte. Arbeiter berichten auch von unzureichend abgedichteten Formmaschinen, die geschmolzenes Metall unkontrolliert ausspucken.

Die Arbeitsbedingungen bei Tesla werden als extrem hart beschrieben, mit langen Arbeitszeiten und unsicheren Bedingungen. Aus diesem Grund wollten Tesla-Angestellte sich unlängst in Gewerkschaften organisieren. Doch das ist gar nicht so einfach wie gedacht. Unter anderem wehrte sich CEO Elon Musk in der Vergangenheit immer wieder gegen gewerkschaftliche Bestrebungen seiner Angestellten. Der Standort in Texas ist ebenfalls keine Hilfe.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema