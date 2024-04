Tesla Roadster im Weltall: Hier seht ihr, wo er sich aktuell befindet

Am 6. Februar 2018 hat Tesla die Rakete Falcon Heavy ins All geschossen. An Bord war auch ein Tesla Roadster, der seitdem seine Bahnen durch den Weltraum zieht. Wer sich fragt, wo das Elektrofahrzeug aktuell ist, bekommt über eine hilfreiche Website die Antwort.

Alle Infos zum Tesla Roadster im All

Die Seite „Where is the Roadster?“ führt genau auf, an welcher Position das E-Fahrzeug gerade ist, welche Distanzen es bislang zurücklegen konnte und wie es sich im Verhältnis zu den Planeten im Umfeld bewegt.

So befindet sich der Tesla Roadster zum Zeitpunkt dieses Beitrags etwa 89 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und bewegt sich von unserem Planeten weiter weg – mit einer rasanten Geschwindigkeit von etwa 5.600 Kilometern pro Stunde.

Von der Sonne ist der Tesla Roadster etwa 158 Millionen Kilometer entfernt, vom Mars sogar knapp 350 Millionen Kilometer. Die 36.000 Kilometer, die bei dem Elektrofahrzeug durch die Garantie bei Tesla abgedeckt wären, hat der Roadster seit dem Start schon etwa 87.000 Mal überschritten. Damit hätte der Tesla Roadster alle Straßen der Welt etwa 78 Mal befahren können.

Das Elektroauto und auch der im Fahrersitz befindliche Starman haben die Sonne seit dem Start vor sechs Jahren etwa viermal umrundet. Von der Erde aus ist es aktuell schwierig, den Tesla zu sehen. Es bräuchte laut dem Verantwortlichen der Website ein Teleskop mit einem Durchmesser von vier Metern, um ihn genau erkennen zu können.

