Teslas Cybertruck: Elon Musks Pickups sind fleckenanfällig

Im Juli ist der erste Cybertruck von Tesla nach jahrelangen Verzögerungen vom Band gerollt, zur weiteren Produktion gibt es noch nicht viele Informationen.

Fotos auf Reddit zeigen allerdings schon jetzt ein weniger technisches, sondern vielmehr ästhetisches Problem, das Cybertruck-Käuferinnen und -Käufer künftig beschäftigen könnte: Die Karosserie aus rostfreiem Edelstahl scheint ziemlich anfällig für Flecken.

Musks Cybertruck: Makellose Optik nur mit dem Polierlappen?

Drei Bilder, die ein Reddit-User unter dem Username Alphex mutmaßlich aus dem Fenster eines fahrenden Autos gemacht hat, zeigen einen Transporter, der mehrere Cybertrucks geladen hat. „Dieses Wochenende auf dem I 5 aufgenommen“, so die Bildunterschrift.

Alphex, der die Bilder in ein Subreddit für Musk-kritische Tesla-Fans gepostet hat, hat eine ziemlich klare Meinung zur Karosserie der Trucks. Die weist auf den Bildern nämlich deutliche Flecken auf: „Edelstahl ist eine schreckliche Wahl für die Außenverkleidung von Autos, weil er so leicht zu verschmutzen ist. Man kann mit einem permanenten Filzstift darauf losgehen und Tausende von Dollar Schaden anrichten. Die Handabdrücke auf diesen hier sind auch bei 70 Meilen pro Stunde [etwas mehr als 100 Kilometer pro Stunde] offensichtlich.“

Tatsächlich ist der gebürstete, rostfreie Edelstahl, mit dem Elon Musk den ersten Tesla-Pick-up besonders robust machen will, nicht nur technisch, sondern auch optisch eine Herausforderung. Im silbernen Original-Edelstahlkleid könnten die Cybertrucks durchaus anfällig für sichtbare Fingerabdrücken oder Wasserflecken sein.

Ob und welche Lösung sich Tesla dafür einfallen lässt, ist aktuell nicht bekannt. Das Flecken-Problem dürfte aber auch nicht alle Cybertrucks betreffen, die demnächst vom Band rollen sollen.

Teslas Edelstahl-Karosserie: Nicht jeder Cybertruck wird zum Fleckensammler

Neben der silbernen Original-Variante will Tesla die Pick-ups künftig nämlich auch in anderen Farben anbieten – und sie dafür folieren lassen. Das hatte Elon Musk zumindest 2020 in einem Tweet angekündigt.

Eine Lackierung, so wie sie zum Beispiel bei Autos mit Aluminium oder Stahlblech-Außenteilen üblich ist, wäre für die Edelstahl-Karosserie relativ aufwendig und kostenintensiv. Also sollen die Trucks mit Folie beklebt werden. Und die dürften nicht nur die Farben der Trucks verändern, sondern auch das auf Reddit befürchtete Fleckenproblem deutlich kleiner werden lassen.

