Teufel bietet Spitzen-Bluetooth-Speaker zu historischem Tiefpreis

Das ist eine erfreuliche Nachricht für alle Musikliebhaber: Der renommierte Lautsprecherhersteller Teufel bietet seinen hochgelobten Bluetooth-Lautsprecher Rockster Cross zu einem neuen Tiefstpreis an.

Der innovative Bluetooth-Lautsprecher wird derzeit von Teufel zum Sonderpreis von 249,99 Euro einschließlich Versand angeboten. Mit dem Gutscheincode „VKF-P8C7-UWI“ kann jedoch auch noch der Versand gespart werden. Normalerweise liegt der Preis für den Rockster Cross bei 349,99 Euro. Bei anderen Anbietern werden ebenfalls mindestens 280 Euro fällig.

Qualität bereits unter Beweis gestellt

Im August 2020 konnte der Lautsprecher bei einem Test der Stiftung Warentest bereits überzeugen und sich als Sieger gegenüber 33 konkurrierenden Modellen behaupten. Auch bei Amazon schneidet der Rockster Cross gut ab. Bei über 1.000 Bewertungen erhält er 4,7 von 5 möglichen Sternen. Die Käufer loben besonders den hochwertigen Klang sowie die eindrucksvolle Lautstärke. Auch die bemerkenswert lange Akkulaufzeit und die erstklassige Verarbeitung des Produkts finden bei den Käufern Anklang.

Teufel, ein Vorreiter in Sachen hochwertiger Audiogeräte, ist insbesondere für seinen hervorragenden Klang bekannt. Dieses Markenzeichen spiegelt sich auch im Rockster Cross wider, der sich von kostengünstigeren Modellen durch eine beeindruckende Lautstärke und satte Bässe abhebt. Die Akkulaufzeit des Speakers beträgt bis zu 16 Stunden, und er kann als eine Art Powerbank genutzt werden, um beispielsweise das Smartphone zu laden, von dem die Musik abgespielt wird.

Die Box kann übrigens auch problemlos transportiert werden, falls es im Sommer mal in den Park oder an den See geht. Durch die beiliegende Trageschlaufe soll ein bequemes und freihändiges Transportieren des Lautsprechers über längere Strecken problemlos möglich sein.

Neben dem Rockster Cross gibt es natürlich auch noch viele andere gute Bluetooth-Lautsprecher. Wir haben zwölf von ihnen für euch in unserem Test genauer unter die Lupe genommen.

