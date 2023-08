Tetris-Film: Buchautor verklagt Apple wegen Plagiat

Dan Ackerman hat Apple und die Tetris Company verklagt. Der Grund: Der Film Tetris, der im Mai 2023 bei AppleTV+ gestartet ist, soll teilweise auf seinem Sachbuch The Tetris Effect: The Game That Hypnotized the World basieren, ohne dass er dafür um Erlaubnis gefragt wurde.

Autor fordert 4,8 Millionen Dollar Entschädigung

Besonders pikant an der Sache: Dan Ackerman hatte sein Buch vor der Entstehung des Films an The Tetris Company geschickt. Er wollte sein Werk für eventuelle Verfilmungen lizenzieren. Als Antwort soll er laut Anklageschrift ein „heftig formuliertes“ Unterlassungsschreiben kassiert haben.

Ackerman verlangt laut Gerichtsdokumenten eine Entschädigung in Höhe von 6 Prozent der Produktionskosten des Films. Da Tetris ein Budget von 80 Millionen US-Dollar gehabt haben soll, könnten dem Autor bei einem Erfolg seiner Klage 4,8 Millionen Dollar zugesprochen werden.

Dan Ackerman schrieb 2016 Buch über den Siegeszug von „Tetris“.

2016 hatte Dan Ackerman sein Buch The Tetris Effect: The Game That Hypnotized the World. Der renommierte Technikjournalist, der aktuell Chefredakteur der Tech-Seite Gizmodo ist, zeichnet darin die Erfolgsgeschichte von Tetris, und zwar wie das Spiel eines russischen Programmierers Ende der 1980er-Jahre den Eisernen Vorhang passieren konnte und zu einem globalen Hype wurde.

Für sein Buch interviewte Ackerman zahlreiche Personen, die an der weltweiten Distribution von Tetris beteiligt waren. Darunter ist auch Henk Rogers, der sich die Rechte an dem digitalen Puzzle für Japan gesichert hat und maßgeblich daran beteiligt war, Tetris auf Nintendos Game Boy zu holen.

22 Parallelen zwischen Buch und Film

Henk Rogers ist dann auch der Held in dem Tetris-Film. Ihn verkörpert Taron Egerton, der in Rocket Man Elton John spielte. Rogers reist in die Sowjetunion, wo er sich mit Tetris-Erfinder Alexei Paschitnow anfreundet und in eine wilde Agentengeschichte gerät.

Dan Ackerman sieht wegen desselben Fokus den Film als Plagiat seiner Arbeit an. Der Journalist listet in seiner Klage 22 Ähnlichkeiten zwischen seinem Buch und der Verfilmung auf. Die Parallelen sind in der Klageschrift minutiös erfasst.

Schon nach Trailer meldete sich Autor bei Apple

Schon als er den Trailer zu Tetris gesehen hatte, der im Februar 2020 seine Premiere feierte, waren Dan Ackerman Übereinstimmungen mit seinem Buch aufgefallen. Seine Anwälte forderten Apple auf, den Film erst auszustrahlen, wenn die Rechte geklärt seien. Doch dies passierte nicht: Am 31. März startete Tetris bei AppleTV+.

