Kennt ihr schon „Tetris“ mit Sand?

Wenn die bunten Tetrisblöcke perfekt ineinander passen, kann das schon etwas Befriedigendes haben. Eine neue „Tetris“-Adaption lässt die Blöcke jetzt auch noch miteinander verschmelzen, als wären sie aus feinkörnigem Sand – unglaublich zufriedenstellend.

„Tetris“ ist zweifellos eines der bekanntesten Puzzlespiele aller Zeiten. Die Aufgabe besteht darin, Blöcke unterschiedlicher Formen in ein Spielfeld fallen zu lassen und diese geschickt zu stapeln, um komplette Linien zu erzeugen und Punkte zu sammeln. Ein neues Indie-Spiel namens „Setris“ verleiht dem beliebten Puzzlespiel jetzt eine neue, aufregende und ganz ungewohnte Dimension.

Bei „Setris“ fallen die Blöcke nicht einfach nur herunter und fügen sich in das Spielfeld ein. Sie zerfallen bei Berührung des unteren Bildschirmrand zu pixeligem Sand. Ziel des Spielers ist es, mithilfe der unterschiedlich geformten Steine den Sand über die ganze Breite des Spielfelds zu verteilten. Dabei entstehen verschiedene Farbkleckse. Wichtig ist, dass nur Sandsteinblöcke der gleichen Farbe aufeinandertreffen. Dabei reicht es jedoch schon, wenn sich nur einige Körner des gleichfarbigen Sandes berühren, um eine Sandexplosion auszulösen, die den ganzen Klecks verschwinden lässt.

Ständig in Bewegung

Auf den ersten Blick mag das simpel wirken, doch in der Praxis ist es eine ganz schöne Herausforderung. Unter den sich ständig verändernden Sandschichten gilt es, kohärente und gleichfarbige Schichten aufrechtzuerhalten. Der Sand bewegt sich konstant, was dazu führen kann, dass sich zufällig Pixel an der richtigen Stelle ansammeln und große Teile der Spielfläche zerstören. Und selbst wenn mal etwas schiefgeht, bleibt am Ende immer noch ein schönes Sandkunstwerk.

„Setris“ ist ab sofort auf Itch.io erhältlich und kann zu einem beliebigen Preis heruntergeladen werden. Das Game ist für PC und Linux verfügbar.

