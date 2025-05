Timescribe im Test: Die Gratis-Alternative zu teuren Zeiterfassungs-Tools

Von digitalen Zeiterfassungslösungen für Teams bis zu simplen Timer-Apps für das Smartphone: An Time-Tracking-Apps herrscht kein Mangel. Bei vielen müsst ihr allerdings nicht nur für ein monatliches Abonnement bezahlen, sondern bisweilen auch eure Daten mit einem Cloudanbieter teilen.

Wer sich mit beidem nicht anfreunden kann, der sollte einen Blick auf Timescribe werfen. Die Zeiterfassungslösung aus Deutschland ist nicht nur kostenfrei, sondern steht auch unter einer Open-Source-Lizenz. Wer möchte – und über die entsprechenden Skills verfügt –, der kann also auch einen genauen Blick auf den Quellcode des Mac-Programms werfen.

So funktioniert die Zeiterfassung mit Timescribe

Eins vorab: Timescribe ist nicht für die Arbeit in Teams gedacht. Die Software eignet sich also vorwiegend für Freelancer:innen oder auch Angestellte, die ihre Arbeitszeit selbst erfassen wollen. Das funktionierte in unserem kurzen Test aber ohne Probleme.

Bei der Einrichtung von Timescribe legt ihr zunächst fest, an welchen Wochentagen ihr jeweils wie viele Stunden arbeitet. Anschließend nistet sich das Tool inklusive Timer in der Menüleiste eures Macs ein. So könnt ihr jederzeit die Zeiterfassung starten oder pausieren – und habt die bisherige Tagesarbeitszeit direkt im Blick.

Wer möchte, der kann Timescribe auch so einstellen, dass die Zeiterfassung automatisch pausiert wird, sobald ihr euren Rechner sperrt. Außerdem könnt ihr festlegen, dass Arbeits- und Pausenzeit nach einer von euch gewählten Zeit automatisch gestoppt werden. Die Funktion kommt vor allem denjenigen zugute, die den Klick auf Start oder Stopp gerne mal verbummeln.

Über eine Kalenderansicht könnt ihr Urlaube oder Krankentage erfassen. Auch hier überzeugt Timescribe mit einem durchdachten Bedienkonzept: Beides erfordert jeweils nur einen Klick.

Auswertung der Arbeitszeit mit Timescribe

Eure Arbeitszeit könnt ihr euch in Form von Diagrammen anzeigen lassen. Zur Verfügung stehen euch hier Tages-, Wochen-, Monates- und Jahresansicht. Hier seht ihr dann auch direkt, wie viele Über- oder Minusstunden ihr in dem gewählten Zeitraum angehäuft habt.

Optional könnt ihr mit Timescribe auch erfassen, welche Programme ihr wie lange benutzt habt. So seht ihr beispielsweise auf einen Blick, wie viel Zeit ihr in eurer Entwicklungsumgebung oder euren Design-Werkzeugen verbracht habt.

Hier könnt ihr Timescribe gratis herunterladen

Ihr könnt Timescribe direkt von der offiziellen Projektwebsite herunterladen. Alternativ könnt ihr euch den Quellcode auf Github besorgen und das Programm selbst kompilieren.

Wer die Entwicklung von Timescribe finanziell unterstützen möchte, kann dem Entwickler über diesen Link eine Spende zukommen lassen.

