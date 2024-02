Tinder: Mann lässt ChatGPT 5.000 Frauen anschreiben – bald heiratet er eine davon

Aleksandr Zhadan hat ChatGPT zu seinem persönlichen Assistenten für Tinder umfunktioniert. Schon seit 2021 ist er auf der Suche nach einer neuen Beziehung und entschied sich, die Technologie von OpenAI zu nutzen, um seine Chancen auf dem Dating-Markt zu verbessern.

Er programmierte GPT-2 so um, dass es in der Lage war, sich an seiner Stelle mit Frauen, mit denen er ein Tinder-Match hatte, zu unterhalten. Dabei passte er den Chatbot gezielt an seine eigene Persönlichkeit an.

Der Bot spricht wie Zhadan, teilt seine Vorlieben und Interessen und ist sogar in der Lage, mithilfe des Google Kalenders Dates zu planen. Diese Herangehensweise führte dazu, dass er mithilfe des Bots 5.239 Frauen anschrieb, wie Gizmodo berichtet.

Mit KI zur Traumhochzeit

Es war ein langer und nicht immer geradliniger Weg, bis ChatGPT in der Lage war, Zhadan zu ersetzen. Die frühen Versionen des Bots waren nicht fehlerfrei und neigten dazu, gelegentlich merkwürdige oder unpassende Kommentare zu machen.

Zum Beispiel schlug der Bot einer Frau vor, nach nur wenigen Nachrichten einen langen Spaziergang im Wald zu machen. In einem anderen Fall informierte er ein Date, dass Zhadan mit Blumen und Schokolade zum Treffen kommen würde – eine Information, von der der Programmierer nichts wusste, wodurch er mit leeren Händen zum Date erschien.

Trotz dieser Anfangsschwierigkeiten blieb Zhadan am Ball und aktualisierte seinen Bot kontinuierlich mit den neuesten Versionen von ChatGPT 3, 3.5 und 4, um dessen Leistung und Zuverlässigkeit stetig zu verbessern.

Unter den über 5.000 Frauen, mit denen sich Zhadans Bot auf Tinder unterhielt, war mit Karina Vyalshakaeva schließlich auch die Richtige dabei. Nach einigen Dates im Jahr 2023 beschlossen Zhadan und Vyalshakaeva, zusammenzuziehen – sie sind nun auch verlobt.

Vyalshakaeva erfuhr erst einige Monate in der Beziehung, dass sie sich anfänglich längere Zeit mit einem Chatbot unterhalten hatte. Diese Enthüllung schreckte sie aber nicht ab. „Ich denke, das Wichtigste ist unsere Verbindung im echten Leben, und die ist großartig“, sagte Vyalshakaeva.

