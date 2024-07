Dieses Gehäuse verwandelt eure Apple Watch in einen winzigen iPod

Ein kleines Gadget namens Tinypod verwandelt die Apple Watch in eine Art Mini-iPod. Dabei handelt es sich um eine Hülle, in der die Watch platziert werden kann. Diese verfügt über das ikonische Clickwheel des iPods und zwei Seitentasten.

Die Apple Watch kommt in die Tasche

Obwohl es sich nur um eine Hülle handelt, könnte sie die Art verändern, wie die Apple Watch genutzt wird. Das Video suggeriert zumindest, dass ihr die Apple Watch über das Clickwheel bedienen könnt.

Allerdings hat der Tinypod nicht nur Vorteile. Befindet sich die Apple Watch in der Hülle, kann sie nicht mehr am Handgelenk getragen werden. Die Anschlüsse für die Armbänder sind auf den Bildern des Herstellers nicht mehr zu sehen. Somit wandert die Apple Watch wohl in die Hosentasche.

Das neueste AI-Gadget?

Gizmodo vergleicht den Tinypod sogar mit KI-Geräten wie dem Rabbit R1 oder dem Humane AI Pin. Der Grund dafür ist, dass die WWDC von Apple bevorsteht und erwartet wird, dass neue KI-Features, unter anderem auch für die Apple Watch, angekündigt werden.

Eine echte Smartphone-Alternative wäre die Apple Watch allerdings nicht. Nur mit der LTE-Variante kann man unterwegs ohne iPhone telefonieren. Ohnehin braucht man das Apple-Smartphone, um die Uhr einzurichten und Betriebssystem-Updates aufzuspielen. Fraglich ist deswegen, ob es wirklich den Tinypod braucht oder ob es nicht doch praktischer ist, die Apple Watch am Handgelenk zu tragen.

