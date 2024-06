Tour von Elon Musk: Hier soll das Starship in Masse gefertigt werden

Elon Musk, CEO von SpaceX, führt den Youtuber Tim Dodd, bekannt als Everyday Astronaut, für ein Video höchstpersönlich durch die Starfactory. In dieser Produktionsstätte soll das Starship, die bisher größte Rakete des Unternehmens, in Serie gefertigt werden.

Das Projekt ist entscheidend für die Pläne von SpaceX, den Mond und später den Mars zu besiedeln. Während der rund einstündigen Tour erklärt Musk die bisherigen Fortschritte und die zukünftigen Herausforderungen.

Zu Beginn der Führung stehen sie vor dem Fabrikgebäude, das vor rund zwei Jahren noch ein einfaches Zelt war. Musk erklärt, dass das Ziel ist, 100 Starships pro Jahr zu produzieren, langfristig sollen es sogar 1.000 werden. Dafür sind jedoch weitere Fabriken notwendig, gibt Musk zu. Das ganze Video könnt ihr euch hier anschauen:

Wiederverwertbarkeit ist ein großes Ziel

Das Starship von SpaceX soll so gestaltet werden, dass es wiederverwendet und schnell wieder einsatzbereit sein kann. Derzeit nutzt SpaceX bereits die erste Stufe ihrer Raketen wieder, indem sie heil auf der Erde landen.

Für die Wiederverwendung der zweiten Stufe ist jedoch noch einiges an Arbeit nötig. Eine große Herausforderung stellt dabei der Wärmeschutzschild dar, erläutert Musk. Aktuell finden Tests und Iterationen statt, um eine Lösung dafür zu entwickeln.

Das Ziel ist es, dass das Starship über 200 Tonnen Nutzlast in den Orbit bringen kann, was etwa doppelt so viel ist, wie die Schwerlastträgerrakete Saturn V der Nasa tragen kann. Dabei soll das Starship vollständig wiederverwendbar sein.

Flugbereit in nur 1 Stunde

Elon Musk plant, die Booster seiner Raketen so zu entwickeln, dass sie innerhalb einer Stunde wieder startklar sind. Das Starship soll genutzt werden, um die nötigen Materialien zum Mond und später zum Mars zu transportieren, um dort eine permanente Präsenz aufzubauen. Erstmals soll das Starship 2026 im Rahmen der Artemis-Mission der Nasa zum Mond fliegen.

Das ist der erste Teil der Tour mit Elon Musk, ein weiterer Teil soll auf dem Kanal von Everyday Astronaut folgen.

