Wenn Kollegen Gift versprühen: So erkennst du toxische Teams und schützt dein Unternehmen

In toxischen Teams schreit man sich an. Aber die Warnsignale können auch subtiler sein. (Foto: PeopleImages.com – Yuri A/Shutterstock)

Gegenseitiges Anschreien, Aufgaben ignorieren oder einfach ins Einzelbüro degradiert werden – auch heute noch werden in Unternehmen Machtkämpfe unter der Gürtellinie geführt. Wenn das Team mehr gegeneinander arbeitet als zusammen, ist die Stimmung toxisch. Doch woran erkennt man überhaupt ein toxisches Team?

Häufig könne man es relativ schnell erkennen, wenn im Team etwas schiefläuft. Das meint Peyman Pouryekta. Der Berliner steigt immer wieder bei Startups als Interims-CTO ein – besonders, wenn es nicht läuft.

Dann schaut er zuerst gar nicht auf die Teams, sondern macht zunächst eine technische Analyse. Dabei sind auch die Strukturen und Prozesse wichtig. Hier lassen sich die ersten Probleme entdecken.

Ab wann ist ein Team toxisch?

Um zu schauen, wieso das Team nicht effektiv arbeitet, führt Peyman erst einmal Gespräche mit jedem einzelnen Teammitglied. Hier kommen tiefergehende Probleme relativ schnell hervor. Ein erstes Anzeichen für toxische Teams kann auch sein, „dass die Performance sehr low ist“. Auch eine hohe Fluktuation von Mitarbeiter:innen ist für Unternehmen ein Warnsignal.

Toxisch ist aber nicht gleich alles, was nicht funktioniert. Für Peyman stehen hier vor allem das Unternehmen und die Menschen darin im Vordergrund. Toxisches Verhalten im Unternehmen schadet also primär dem Unternehmen und dem Team. Wichtig ist dabei auch, dass das Verhalten ein System hat. Fehler und schlechte Tage können immer wieder vorkommen. Wiederholt sich aber das schädliche Verhalten, sieht Peyman es als toxisch an.

Wie geht man mit toxischen Teams um?

Über toxische Teams und den Umgang damit hat unser Volontär Nils Bolder zusammen mit Peyman Pouryekta gesprochen. Hier sprechen die beiden auch darüber, wie man als Führungskraft damit umgeht und die Stimmung wieder retten kann.

Außerdem erzählt Peyman, welche Situationen er als CTO schon alles erlebt hat und wieso bei manchen Menschen hinter toxischem Verhalten auch einfach nur Angst steckt.

