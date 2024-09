Trangram: Dieses Animationstool wurde von einem Kinderspiel inspiriert – und lohnt sich trotzdem

Bei dem chinesische Legespiel Tangram werden aus allerlei Formen – vom Tier zum Bauwerk – aus sieben einfachen geometrischen Formen gelegt. Das mehr als zweitausend Jahre alte Spiel dürfte die Kreativität unzähligen Kindern entfacht haben. Eines dieser Kinder war der Entwickler Dakui Liu, der seine Erfahrungen mit dem Spiel als Inspirationsquelle für sein Animationstool Trangram nennt.

In einem Blogbeitrag erklärt Liu, wie ihn die komplexen Interfaces von Animationswerkzeugen wie Adobe Animate oder After Effects abgeschreckt hätten. „Ich fragte mich, warum es kein Tool gab, das Design und Animation an einem Ort ermöglichte, mit einem einfachen Ansatz, der so einfach war wie die Anordnung von Teilen in einem Tangram-Puzzle“, schreibt Liu, der am Ende am beschloss, das entsprechende Werkzeug einfach selbst zu bauen.

Das kann Trangram

Trangram ist zunächst ein auf die Animation einfacher Formen ausgelegter Keyframe-Editor. Das bedeutet, dass ihr euch nicht um jedes Einzelbild der Animation kümmert, sondern lediglich Keyframes, oder auch Schlüsselbilder, auf einem Zeitstreifen anlegt.

Wenn ihr etwa einen Kreis auf dem ersten Keyframe links im Bild anordnet, und auf dem zweiten Keyframe einige Sekunden später rechts, dann wird der Kreis innerhalb dieser Zeit von links nach rechts wandern. Gleiches gilt, wenn sich etwa die Größe eines Objekts von einem Keyframe zum Nächsten ändert.

In Trangram könnt ihr aus vielerlei geometrischen Formen auswählen und sie auch zu neuen verbinden. Der Import von Bildern ist ebenfalls möglich. Für ausgefallene Bewegungsabläufe könnt ihr Objekte außerdem an selbstfestgelegten Pfaden anordnen.

Mit den an sich simplen Möglichkeiten, die euch Trangram bietet, lassen sich am Ende durchaus komplexe Animationen erzeugen. Denn das Tool unterstützt die Arbeit über mehrere Ebenen, die jeweils eigene Objekte und Keyframes enthalten können.

Eure fertigen Animationen könnt ihr entweder als Projektdatei auf eurem Rechner speichern, oder ihr exportiert sie als Video oder animiertes Gif.

Gratis und keine Anmeldung nötig

Wer Trangram ausprobieren möchte, der muss sich dazu nicht einmal anmelden. Ebenfalls praktisch für interessierte Einsteiger: Liu hat auf Youtube eine ganze Reihe von Video-Tutorials veröffentlicht, die euch schnell mit den wichtigsten Möglichkeiten von Trangram vertraut machen.

