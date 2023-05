Vorstellungsgespräch: Dieser Trick steigert die Chancen auf deinen Traumjob – laut Ex-Google-Recruiter

Die erste Hürde ist geschafft – du hast die Personalverantwortlichen mit deinen Bewerbungsunterlagen überzeugt und bist in der engeren Auswahl um deinen Traumjob. Und jetzt? Der erfahrene Recruiter Nolan Church, der unter anderem bei Google und Doordash tätig war, erklärt, was seiner Meinung nach die Jobchancen von Bewerber:innen vergrößert.

Viel reden und nichts sagen

Er habe schon alle Arten von Fehlern gesehen, die während eines Vorstellungsgesprächs vorkommen können, so Church im Gespräch mit CNBC. Einer der größten Fehler, die man seiner Meinung nach machen kann, ist es, zu viel zu reden, ohne etwas zu sagen.

Bei manchen Bewerber:innen, so Church, merke man, dass sie die Antworten immer und immer wieder geübt hätten. Diese Kandidat:innen würden zu sehr auf Quantität statt auf Qualität achten. Church: „Sie sagen viel, aber nichts von Bedeutung“.

Erfolgsrezept: Von Bewerbern lernen

Der Ex-Google-Personaler hat während der unzähligen Vorstellungsgespräche in großen Firmen einen Trick erkannt, der – seiner Ansicht nach – immer zum Erfolg führt. „Die besten Kandidat:innen, die ich treffe, sind jene, von denen ich etwas lernen kann“. Das seien die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte.

Ein Bewerber habe ihm einmal im Detail erklärt, wie er das Geschäft des Unternehmens, in dem Church gerade arbeitete, von Grund auf aufbauen würde. Der Recruiter habe sich wie in einer Masterclass gefühlt. „Das ist die Art des Lernens, die Personalverantwortliche am meisten schätzen“, findet Church.

Thema Erfahrung als Chance für Lern-Story

Aber wie kommt man in die Situation, im Vorstellungsgespräch eine interessante Vorlesung zu halten? Church zufolge ist es wichtig, das Ganze nicht erzwingen zu wollen. Eine Gelegenheit könne sich etwa bieten, wenn es um die eigenen Erfahrungen geht.

Bewerber:innen könnten das Thema mit einer Frage einleiten wie: „Kann ich Ihnen kurz erzählen, was ich in meiner letzten Position gelernt habe?“ Wichtig sei, den Kontext für die Erzählung zu setzen und zu beschreiben, wie die eigene Gedankenwelt vor dem Erlernen der Lektion ausgesehen habe, so Church.

Personaler will Growth-Mindset und Bescheidenheit

Anschließend gehe es laut dem Experten darum zu erklären, woraus das Neuerlernte genau bestand und im Detail zu erklären, wie sich das erworbene Wissen auf den potenziellen neuen Job anwenden ließe. Die besten Kandidat:innen, so Church, würden ein Growth-Mindset zeigen sowie eine gute Portion Bescheidenheit.

