In der vergangenen Woche ist Trump Media & Technology Group Corp., die Firma hinter Donald Trumps Truth Social, über einen sogenannten Spac-Deal an die Börse gestartet – mit einem Paukenschlag. Denn das Unternehmen hat beim Börsendebüt zweistellig zugelegt.

Trump verdient Milliarden – auf dem Papier

Zwischenzeitlich war der Kurs der Trump-Media-Aktie auf knapp 80 Dollar gesprungen. Damit war Trump Media auf dem Papier über zehn Milliarden Dollar wert. Trump, der rund 60 Prozent der Anteile an der Firma hält, konnte sich entsprechend über einige Milliarden mehr auf dem virtuellen Konto freuen.

Und das, obwohl Truth Social weder über nennenswerte Umsätze noch Gewinne verfügt. Für Beobachter:innen ist der Hype um das Börsendebüt vor allem auch eine indirekte finanzielle Unterstützung für Trump, der derzeit mit hohen potenziellen Forderungen vor Gericht konfrontiert ist.

Hohe Verluste: Trump-Media-Aktie bricht ein

Ein großer Teil der Buchgewinne ist aber jetzt, rund eine Woche nach dem Start an der Börse, schon wieder futsch. Allein am Ostermontag verlor die Trump-Media-Aktie über 20 Prozent an Wert. Die Aktie notiert aktuell bei nur noch rund 48 Dollar.

Hintergrund ist, dass Trump Media seine Finanzzahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht hat. Demnach fiel bei einem Umsatz von lediglich 4,1 Millionen Dollar ein Verlust von 58,2 Millionen Dollar an.

Truth Social: Hohe Zinsaufwendungen

Der Großteil der Verluste, nämlich 39,2 Millionen Dollar, besteht laut CNBC übrigens aus Zinsaufwendungen. Zum Ende des Jahres 2023 soll Trump Media gerade noch 2,7 Millionen Dollar auf der hohen Kante gehabt haben.

Im Jahr 2022 hatte Trumps Firma dagegen noch einen Gewinn von 50,5 Millionen Dollar gemacht – allerdings nur 1,47 Millionen Dollar umgesetzt. Der lukrative Börsengang könnte die Unternehmensverluste in Zukunft etwas abfedern.

Anhaltendes Minus – auf absehbare Zeit

Das Unternehmen rechnet selbst mit anhaltenden Verlusten – und zwar „auf absehbare Zeit“. Zudem warnte Trump Media potenzielle und bestehende Anleger:innen, dass die enge Verbindung zu Donald Trump ein hohes Risiko bedeute.

