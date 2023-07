Twitter-User mit dem Handle @x muss in die Röhre schauen

Wie Techcrunch berichtet, hat das ehemals unter dem Namen Twitter bekannte Unternehmen X den Handle @x übernommen, ohne den Besitzer vorher zu informieren oder eine Kompensation anzubieten. Bisher wurde der besagte Account von Gene X Hwang in Anspruch genommen, der ein Foto- und Videostudio mit dem Namen Orange Photography betreibt.

Nach seiner Übernahme des Mikroblogging-Dienstes Twitter hatte Elon Musk bereits im Frühjahr durchscheinen lassen, den Namen der Plattform in X ändern zu wollen. Am Montag, dem 24. Juli, war es dann so weit.

Die plötzliche Änderung kam offenbar nicht nur für die User:innen überraschend, auch im Unternehmen selbst lief die Umstellung alles andere als reibungslos. So fand man auf der Plattform weiterhin überall das alte Firmenlogo mit dem blauen Vogel, wer etwas schreiben wollte, musste weiterhin einen „Tweet“ absetzen, und sogar der Austausch des Logos auf der Unternehmenszentrale war nicht mit der Stadt abgesprochen worden, weshalb die Arbeiten von der Polizei unterbrochen wurden.

Auch das Handle des Unternehmens lautete trotz Namensänderung in X weiterhin @Twitter. Das hat sich jetzt aber geändert.

Keine Vorwarnung, keine Kompensation: Der ehemalige @x-Besitzer nimmt’s gelassen

Hwang hatte laut eigener Aussage schon geahnt, dass sein Account nicht mehr sicher sei, und ihn zunächst auf „privat“ gestellt. Außerdem hatte er Gespräche mit X angeboten – ohne Reaktion.

Stattdessen hat er jetzt nach der unangekündigten Übernahme seines Handles einen Brief erhalten, in dem X ihm erklärt, sein Account sei Eigentum des Unternehmens. Man danke ihm aber für seine Loyalität und wolle ihm gerne Merchandise und eine Führung durch das X-Hauptquartier anbieten.

Es ist nicht unüblich, dass Unternehmen für bereits belegte User:innen-Namen hohe Ablösesummen zahlen. Obwohl die X Corp. juristisch im Recht ist, handelt es sich bei dem Vorgehen nicht unbedingt um einen feinen Zug.

Hwang selbst nimmt’s humorvoll: „Vielleicht sollte ich nach dem Vogel-Logo fragen, nachdem sie das gestern auch vom Firmengebäude abgeschraubt haben.“ Weiter meinte er: „Es wäre schön gewesen, eine Kompensation zu erhalten, nachdem der Account für mich einen großen Wert hatte.“ Insgesamt sei es für ihn aber ok, wie die Sache gelaufen sei, wie er auch in einem Tweet mitteilt:

Alle Follower:innen, Tweets und sonstige Daten Hwangs wurden auf seinen neuen Handle @x12345678998765 übertragen, den er sich aussuchen durfte.

