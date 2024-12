Ubisoft zieht den Stecker beim Online-Shooter XDefiant: Nicht nur für Gamer ein harter Schlag

In den vergangenen Monaten hat der Publisher Ubisoft mehrere Spiele endgültig abgeschaltet. So wurde etwa The Crew vom Netz genommen. Das hat zwei Gamer sogar so sehr verärgert, dass sie Ubisoft verklagen. Jetzt wurde bekannt, dass das nächste Ubisoft-Spiel sein jähes Ende gefunden hat. Und das, obwohl es erst im Mai 2024 gestartet ist.

Ubisoft macht Schluss mit XDefiant

Dabei geht es um den Online-Shooter XDefiant, der zunächst von vielen als große Konkurrenz zu Call of Duty gehandelt wurde. Nur knapp sieben Monate nach dem Release zeigt sich, dass dies ein frommer Wunsch geblieben ist. Auf X gab Mark Rubin, Executive Producer von XDefiant, das Ende offiziell bekannt, nachdem es schon erste Gerüchte im Netz gegeben hatte.

Demnach werden ab sofort keine neuen Spieler:innen mehr für XDefiant zugelassen. Das Erstellen von Profilen und das Herunterladen des Shooters sind nicht mehr möglich. Die Server laufen allerdings noch bis zum 3. Juni 2025 für diejenigen weiter, die XDefiant noch installiert haben. Zudem betont Rubin, dass die dritte Season des Shooters weiterhin stattfinden wird.

Spieler:innen, die das Ultimate Founders Pack für XDefiant gekauft haben, bekommen den Kauf komplett erstattet. Das Paket war für 69,99 Euro im Shop des Online-Shooters erhältlich. Gamer:innen, die zudem in den vergangenen 30 Tagen Ingame-Käufe in XDefiant getätigt haben, sollen ihr Geld ebenfalls zurückerhalten. Rubin sagt, dass die Rückzahlungen innerhalb von acht Wochen erfolgen sollen.

Anonyme Quellen berichten gegenüber Insider Gaming, dass sich Ubisoft für die Abschaltung entschieden hat, weil die gewünschten Spielerzahlen ausbleiben und Ingame-Käufe zurückgegangen sind. Leider gehen mit der Abschaltung wohl auch Entlassungen einher. Einige Mitarbeiter:innen von Ubisoft San Francisco sollen schon ihre Kündigung erhalten haben. Wie viele Personen davon betroffen sind, ist bisher nicht durchgesickert.

