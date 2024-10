Whatsapp: So könnt ihr den Status eurer Kontakte unbemerkt ansehen

So werdet ihr in Whatsapp unsichtbar. (Foto: DenPhotos / Shutterstock)

Whatsapp-Status-Updates sind eine beliebte Funktion, um kurze Einblicke in den Alltag mit Freunden zu teilen. Normalerweise zeigt der Messenger an, wer den Status einer anderen Person angesehen hat. Das geschieht in dem Moment, in dem ihr den Status öffnet. Allerdings gibt es eine Einstellung, mit der ihr den Status unbemerkt anschauen könnt.

Der entsprechende Eintrag befindet sich in den Datenschutzeinstellungen von Whatsapp. Ihr geht also erst auf Einstellungen, indem ihr auf die drei Punkte oben rechts klickt und dann Einstellungen auswählt.

Anschließend geht ihr auf den Menüpunkt Datenschutz. Hier deaktiviert ihr dann den kleinen Schalter beim Punkt Lesebestätigung. Er sollte nun nicht mehr grün sein.

Ab jetzt können andere Kontakte nicht mehr sehen, ob ihr deren Status angeschaut habt. Das gilt andersherum aber auch für eure Kontakte. Sprich: Deaktiviert ihr die Einstellung, können andere eueren Status ansehen, ohne dass ihr davon erfahrt.

Außerdem hat die Einstellung Auswirkungen auf Textnachrichten. Ist die Lesebestätigung deaktiviert, zeigt Whatsapp blauen Häkchen nicht mehr an, die zeigen, dass ein Kontakt eine Nachricht gelesen hat. Das gilt ebenfalls sowohl für euch als auch für andere. Andere Nutzer können dann auch nicht mehr sehen, wenn ihr eine Nachricht gelesen habt.

Whatsapp bekommt neue Funktionen

Dazu bekommt Whatsapp stetig neue Funktionen. Mit einem kürzlichen Update bekommt ihr die Möglichkeit, Kontakte auch ohne euer Smartphone abzuspeichern. So müsst ihr nicht immer das Handy zur Hand haben, um einen neuen Kontakt einzutragen. Oft ist das zum Beispiel am Laptop mit einer physischen Tastatur auch schneller erledigt, was den Vorgang weiter vereinfacht.

