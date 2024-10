Whatsapp: So könnt ihr neue Kontakte künftig ohne euer Smartphone abspeichern

Wer einen Kontakt in Whatsapp hinzufügen will, musste bislang immer den Umweg über das Smartphone nehmen. Denn auch wenn euer Handy mit anderen Geräten verknüpft war, konntet ihr über letztere keine neuen Nummern hinzufügen. Wer Whatsapp gern in der App auf dem Laptop oder im Browser nutzt, musste also Extraschritte in Kauf nehmen.

Anzeige Anzeige

Whatsapp erleichtert das Hinzufügen von Kontakten

Das soll sich jetzt mit einem Update ändern, wie die Verantwortlichen hinter Whatsapp bekannt gegeben haben. Nach der Aktualisierung habt ihr die Möglichkeit, auch über verknüpfte Geräte einen neuen Kontakt hinzuzufügen. Zunächst steht die Funktion für Whatsapp Web und die Windows-App des Messengers bereit. Andere Geräte sollen das Update zu einem späteren Zeitpunkt erhalten.

Der Vorteil liegt in der Zeitersparnis für alle Nutzer:innen, die einen neuen Kontakt hinzufügen wollen, aber ihr Smartphone nicht parat haben. Etwa dann, wenn ihr mit eurem Laptop in einem Café arbeitet und euch jemand einen neuen Kontakt schickt. Diesen könnt ihr dann einfach über euren Laptop hinzufügen und auf allen anderen Endgeräten nutzen.

Anzeige Anzeige

Zudem spendiert Whatsapp weitere Funktionen, die euch das Hinzufügen von Kontakten erleichtert. Zum einen könnt ihr künftig Kontakte nur für Whatsapp hinzufügen. Das hat den Vorteil, dass die Kontakte auch erhalten bleiben, wenn ihr euer Smartphone wechselt. Ihr müsst diese nicht mehr von einem Gerät zum anderen transferieren.

Anzeige Anzeige

Zum anderen könnt ihr auch ganz auf das Speichern von Telefonnummern für Whatsapp verzichten. Künftig vernetzt ihr euch mit anderen User:innen über einen Nicknamen, den ihr in Whatsapp festlegt – ähnlich wie auf Instagram und Co. Das ist praktisch, wenn ihr eure Nummer nicht an jemanden herausgeben wollt, aber dennoch mit der Person auf Whatsapp schreiben möchtet. Gebt einfach euren Nicknamen an und schon könnt ihr euch vernetzen, ohne eure Telefonnummer zu verraten.

Kennt ihr schon diese Android-Funktionen?

10 Bilder ansehen Kennt ihr diese Android-Funktionen? Quelle: (Foto: t3n)

Mehr zu diesem Thema