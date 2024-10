Whatsapp: Mit diesem neuen Feature macht ihr eure Chats endlich übersichtlicher

Whatsapp arbeitet an einem neuen Feature, das Ordnung in eure Chats bringen soll. (Foto: Primakov / Shutterstock)

Wer viel auf Whatsapp unterwegs ist, kann sich schon einmal in der Fülle der Chats und Gruppen verlieren. Dort etwas spezifisches zu finden, ist gar nicht so einfach.

Listen und personalisierte Filter sollen helfen

Whatsapp scheint sich dieser Problematik bewusst zu sein und arbeitet deshalb an einem neuen Feature, das eure Chats endlich übersichtlicher machen soll.

Benutzerdefinierte Listen sollen helfen, eine Struktur in eure Chats und Gruppen zu bringen und diese besser zu organisieren, berichtet wabetainfo.com. Durch das Erstellen solcher Listen könnt ihr personalisierte Filter erstellen, die das Auffinden bestimmter Chats sowohl für den persönlichen als auch für den geschäftlichen Gebrauch erleichtern sollen. Diverse Beta-Tester:innen können jetzt schon mit dem Erstellen solcher Listen experimentieren, schreibt wabetainfo.com.

Automatisierter Filter zeigt ausgewählte Kontakte an

Und so funktioniert das neue Feature: Über eine neue Schaltfläche können Listen direkt aus der Chatliste erstellt werden. Ist so eine erstellt, generiert Whatsapp automatisch einen Filter, der nur die ausgewählten Kontakte und Gruppenchats in dieser Liste anzeigt.

Der neue Filter soll den Benutzer:innen helfen, ihre Chats besser zu organisieren. Jene Chats, die am häufigsten benutzt werden, können so mit nur wenig Aufwand aufgerufen werden. Damit am Ende nicht neue Unübersichtlichkeit Einzug hält, indem zu viele Listen erstellt werden, hat Whatsapp eine Begrenzung auf maximal 20 Listen vorgesehen.

Das Feature könnte auch für Unternehmen interessant sein

Das neue Feature könnte nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen, die über Whatsapp kommunizieren, interessant sein. Kund:innen und Transaktionen könnten über solche Listen zusammengefügt werden und über die benutzerdefinierten Filter könnten Unternehmen dann eine gute Übersicht über Bestellungen, Kundenanfragen oder Zahlungen bekommen.

Laut wabetainfo.com steht die neue Funktion aktuell einigen Beta-Tester:innen zur Verfügung, die die neuesten Updates der Whatsapp-Beta für Android aus dem Google Play Store installieren. In den kommenden Wochen soll sie demnach noch mehr Nutzer:innen zugänglich gemacht werden.