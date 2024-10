Warum sich Whatsapp bald merkt, was die Nutzer gerne essen

Whatsapp integriert Meta AI immer stärker in den Messenger. Zukünftig soll die KI sogar in der Lage sein, sich persönliche Fakten über Nutzer zu merken, um Unterhaltungen zu personalisieren. So soll Meta AI innerhalb der App als persönlicher Assistent dienen.

Anzeige Anzeige

Derzeit arbeitet Whatsapp an einer Integration von Meta AI, bei der ihr in Echtzeit per Sprache mit der KI kommunizieren könnt. Einen ersten Einblick in diese Funktion gab es bereits in der Beta-Version 2.24.18.18 für Android des Messengers, wie WA Beta Info berichtet.

Auf der Meta Connect bestätigte Meta CEO Mark Zuckerberg das Feature erneut und betonte die nahtlose Integration in den Messenger. Jetzt soll der KI-Sprachchat allerdings auch ein Gedächtnis bekommen.

Anzeige Anzeige

Meta AI merkt sich Dinge über euch

In der aktuellen Whatsapp-Beta (Version 2.24.22.9) arbeitet das Unternehmen an einem Gedächtnis für die Sprachfunktion. Damit kann die KI bestimmte Informationen über die Nutzer speichern, um Interaktionen persönlicher zu gestalten.

Dazu gehören Dinge wie Essensvorlieben, euer Geburtstag, Allergien oder ob ihr lieber formell oder informell mit der KI kommunizieren wollt. Wenn man dann zum Beispiel nach einer Restaurantempfehlung fragt und der Chatbot sich vorher gemerkt hat, dass derjenige Nutzer Veganer ist, empfiehlt er vornehmlich vegane Restaurants.

Anzeige Anzeige

Dabei sollen Nutzer die Kontrolle darüber behalten, welche Informationen sich im Gedächtnis der KI befinden. Ihr könnt jederzeit einsehen, welche Daten gespeichert sind und bestimmte Erinnerungen löschen. Außerdem könnt ihr gespeicherte Fakten aktualisieren, falls sich eure Vorlieben ändern.

Chat-Gedächtnis soll ebenfalls kommen

Dazu soll Whatsapp derzeit an einem zweiten Gedächtnis-Feature arbeiten, dem Chat-Gedächtnis. Darüber ist bisher nicht sehr viel bekannt. Es soll der KI allerdings erlauben, sich an Chatverläufe zu erinnern, um diese in die Antworten einzubeziehen. Weitere Infos sollen bald folgen.

Anzeige Anzeige

Ob und wann diese Funktionen auch nach Deutschland kommen, ist derzeit noch nicht bekannt. Zum einen, weil es sich noch um eine Beta handelt, zum anderen, weil Meta AI hierzulande bislang noch nicht zur Verfügung steht.

8 Bilder ansehen Hidden Champions: Diese Tech-Chefs kennt kaum jemand Quelle: Shutterstock/Eviart

Mehr zu diesem Thema