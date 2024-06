Es stehen so viele unverkaufte Teslas herum, dass du sie aus dem Weltall sehen kannst

Im ersten Quartal 2024 hat Tesla 433.371 E-Autos produziert. Aber nur 386.810 dieser Fahrzeuge wurden auch verkauft und ausgeliefert. Was macht Tesla mit den nicht verkauften knapp 47.000 Elektroautos?

Nicht verkaufte Teslas abgestellt

Verschiedenen Medienberichten stehen die Teslas weltweit auf freien Flächen rund um die Fabriken des Konzerns herum. Teilweise sammeln sich die Fahrzeuge auch an Häfen und Flughäfen sowie Bahnhöfen. In den USA sollen sogar Parkplätze eines vor dem Abriss befindlichen ehemaligen Shoppingzentrums gemietet worden sein.

Die Zahl der an den jeweiligen Orten abgestellten Autos ist offenbar so groß, dass man sie aus dem All sehen kann, wie Sherwood News berichtet. Die Plattform hat via Skyfi Satellitenbilder der Gigafactory im texanischen Austin ausgewertet und jene von Herbst 2023 mit welchen von März 2024 verglichen.

Abstellflächen deutlich gefüllter

Zu erkennen ist, dass die laut Insider:innen für nicht verkaufte Fahrzeuge genutzten Abstellflächen rund um die Tesla-Fabrik sich deutlich gefüllt haben. Auch die Mitarbeiter:innen-Parkplätze sind sichtbar größer geworden und mit sehr viel mehr Autos belegt.

Inwieweit auch diese Parkplätze zum Abstellen von zu viel produzierten Fahrzeugen aus der Gigafactory genutzt werden, ließ sich nicht verifizieren. Tesla hat entsprechende Anfragen nicht beantwortet.

Parkplatz von Shoppingzentrum angemietet

Ebenfalls mithilfe von Satellitenbildern konnte die Existenz eines Tesla-Parkplatz auf dem Gelände des oben angesprochenen Shoppingzentrums bewiesen werden. Demnach fanden sich dort im Mai 2024 knapp 500 Teslas, nachdem der Parkplatz im Oktober 2022 noch leer stand.

Von einer Drohne aufgenommene Videos zeigen zudem, dass die Zahl der vor der Fabrik abgestellten Fahrzeuge auch in der kalifornischen Gigafactory in Fremont stetig gestiegen ist. Aus Australien kommt ein Bericht über einen sogenannten „Tesla-Friedhof“ am Hafen von Port Melbourne. Dort sollen jeden Monat 2.000 Teslas ankommen, die aber offenbar keine oder nur wenige Käufer:innen finden.

Produktionsüberschuss auch in Deutschland

Das Problem des Produktionsüberschusses ist freilich kein Tesla-exklusives. Laut dem Chemnitz Automotive Institute (Cati) stehen derzeit allein in Deutschland rund 100.000 nicht verkaufte E-Autos auf Parkplätzen rund um die Fabriken, im Handel oder in Häfen herum.

Grund für das Ungleichgewicht ist insbesondere ein Produktionsrekord, dem eine nach Auslaufen der Förderungen eingebrochene inländische Nachfrage gegenübersteht. Der Exportanteil von 80 Prozent konnte laut Cati die Misere zwar einbremsen aber nicht aufhalten.