Wichtiges Update: Microsoft integriert Python in Excel – das sind die Vorteile

Python ist eine der beliebtesten Programmiersprachen für kaufmännische Anwendungen. Die jüngste Entscheidung Microsofts, Python tief in Excel zu integrieren, könnte dieser Popularität weiteren Vorschub leisten.

Python-Code direkt aus Excel ausführen lassen

In dieser Woche hat das Unternehmen aus Redmond im US-Bundesstaat Washington eine Betaversion von Excel veröffentlicht, die eine öffentliche Vorschau der Python-Integration enthält. Die erlaubt es, Python direkt in den Tabellenzellen Excels auszuführen und so Daten mit Python zu bearbeiten und zu analysieren.

„Sie können Daten in Excel mithilfe von Python-Diagrammen und -Bibliotheken manipulieren und untersuchen und dann die Formeln, Diagramme und Pivot-Tabellen von Excel verwenden, um Ihre Erkenntnisse weiter zu verfeinern“, erklärt Microsoft-Produktchef Stefan Kinnestrand in einem Blogbeitrag und ergänzt: „Jetzt können Sie fortgeschrittene Datenanalysen in der vertrauten Excel-Umgebung durchführen, indem Sie direkt über Excel auf Python zugreifen.“

Es ist nicht erforderlich, etwa zusätzliche Software oder auch nur ein Addon zu installieren, denn die Python-Integration ist so tief, dass sie nahtlos mit den integrierten Konnektoren und der Power-Query von Excel kooperieren wird. Außerdem erlaubt eine neue PY-Funktion die Ausführung von Programmcode direkt innerhalb des Excel-Tabellen-Rasters.

Die Ausführung des Codes findet in der Cloud statt

Die Integration ist Teil einer Partnerschaft zwischen Microsoft und Anaconda – einem Python-Repository für Unternehmen. Auf diese Weise werden beliebte Python-Bibliotheken wie Pandas, Statsmodels und Matplotlib direkt in Excel nutzbar sein.

Die dahinterliegenden programmlogischen Vorgänge, wie die Ausführung des Python-Codes, finden in der Microsoft-Cloud statt. Von dort aus werden die Ergebnisse in das aufrufende Excel-Blatt zurückgegeben.

Python in Excel vorerst nur für Insider im Beta-Channel

Microsoft-Entwickler Guido van Rossum, der Erfinder von Python, zeigt sich „begeistert, dass diese hervorragende, enge Integration von Python und Excel nun das Licht der Welt erblickt“. Das werde dazu führen, „dass beide Communitys durch diese Zusammenarbeit interessante neue Anwendungsmöglichkeiten finden werden, die die Fähigkeiten der beiden Partner erweitern“.

Python in Excel ist als öffentliche Vorschau für Microsoft-365-Insider im Betakanal und zunächst nur für Windows verfügbar. Erst „zu einem späteren Zeitpunkt“ will Microsoft sie für andere Plattformen anbieten. Während der Betaphase wird Python in Excel Teil eines konventionellen Microsoft-365-Abonnements sein. Später werden „einige Funktionen ohne eine bezahlte Lizenz eingeschränkt sein“, so Microsoft.