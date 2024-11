USB-C-Ladegeräte für Smartphone, Tablet und Co.: Diese Modelle lohnen sich laut Stiftung Warentest

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Wer ein neues Smartphone kauft, bekommt heutzutage keinen Ladestecker mehr mitgeliefert. Das schont die Umwelt. Denn viele von uns haben noch alte Ladegeräte zu Hause herumliegen. Doch was, wenn diese den Geist aufgeben und ihr nach Ersatz suchen müsst? Die Auswahl an Ladegeräten für USB-C-Geräte ist enorm. Glücklicherweise hat die Stiftung Warentest in Kooperation mit ihrem Partner Testachats zwei Sieger unter den Ladegeräten gekürt.

Diese USB-C-Ladegeräte lohnen sich besonders

Den Anfang macht das USB-C-Notebook-Netzteil von Hama*. Der Testsieger lohnt sich nicht nur für Notebooks, wie der Name vermuten lässt. Es können auch Smartphones, Tablets und viele weitere Geräte mit USB-C-Anschluss verbunden werden. Über USB-C beträgt die Ladeleistung des Hama-Netzteils 65 Watt, wenn nur ein Gerät angesteckt ist. Daneben bietet das USB-C-Ladegerät noch einen USB-A-Anschluss. Diese liefert allerdings nur bis zu 18 Watt Leistung.

Zusätzlich unterstützt das Ladegerät die Schnellladetechnik Qualcomm Quick Charge 3.0 und Power Delivery. Damit ihr auch direkt mit dem Ladegerät von Hama loslegen könnt, liegt im Lieferumfang ein Ladekabel bei. Im Durchschnitt kostet das Netzteil rund 43 Euro.

Das zweite empfehlenswerte Produkt laut Stiftung Warentest ist das Belkin USB-C-Ladegerät*. Wie beim Ladegerät der Konkurrenz bekommt ihr hier eine Ladeleistung von maximal 65 Watt geboten. Diese teilen sich auf gleich zwei USB-C-Anschlüsse auf. Steckt ihr zwei Geräte ein, lädt das erste mit 45 Watt, während das andere mit 20 Watt weiter lädt. Steckt nur ein Gerät im Belkin-Stecker, bekommt ihr die vollen 65 Watt geboten.

Auch der Belkin-Ladestecker bietet Schnellladen dank Power Delivery. Im Vergleich zur Konkurrenz ist dieses Modell deutlich günstiger. Hier könnt ihr schon für 27 Euro bei diversen Onlineshops fündig werden. Allerdings liegt im Lieferumfang nur der Ladestecker bei. Ein USB-C-Kabel müsst ihr euch zusätzlich besorgen oder ein vorhandenes weiternutzen.

