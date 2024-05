Fliegt für immer: „Vampir-Drohne“ saugt Energie aus Stromleitungen

Seit 2017 tüftelt Emad Ebeid, Professor an der University of Southern Denmark, an einer Drohne, die sich für die Überprüfung von Stromleitungen eignen soll. Bisher ist dieser Prozess aufwändig und teuer, da die entsprechenden Firmen dazu auf Hubschrauber und menschliches Bodenpersonal zurückgreifen.

Anzeige Anzeige

Drohnen zur Kontrolle von Stromleitungen

Die Idee, dass die Leitungen einfach von einer autonom fliegenden Drohne auf ihre Funktionstüchtigkeit hin überprüft werden könnte, stellte sich aber bald als weniger gut geeignet heraus. Denn größere Drohnen halten sich höchstens 30 bis 40 Minuten in der Luft und müssen dann nachladen.

Entsprechend müsste wieder ein Team am Boden vorhanden sein, um den Ladevorgang zu überwachen oder vorzunehmen, wie Fastcompany schreibt. Vollständig autonome Drohnenflüge zur Reparatur- oder Kontrollzwecken wären so nicht möglich.

Anzeige Anzeige

Laden an Hochspannungsleitungen

Die Lösung des Dilemmas: Die Drohnen müssten an den Stromleitungen laden können. Entsprechend konzentrierten sich Ebeid und sein Team auf diese Herausforderung. Zunächst ging es etwa darum, die Drohne mit den Stromleitungen, darunter auch Hochspannungsleitungen, in Kontakt zu bringen, ohne dass sie dabei zerstört wird.

Bei den Tests musste daher immer ein:e Drohnenpilot:in anwesend sein, um zu verhindern, dass möglicherweise brennende oder schwelende Drohnenüberreste Brände auslösen. Letztlich stellte sich heraus, dass es am praktischsten ist, wenn die Drohne von unten an die Leitung andockt.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Ingenieur:innen entwickelten eine Software, die dafür sorgt, dass die Drohne einen elektromagnetischen Mechanismus aktiviert, wenn der Greifer an der richtigen Stelle ist. Dieser schnappt dann zusammen und befestigt die Drohne an der Leitung.

Drohne fliegt autonom zur nächsten Leitung

Wenn die Batterien geladen sind, öffnet sich das System automatisch und die Drone kann weiterfliegen. Sind die Batterien fast leer, fliegt die Drohne selbsttätig zu einer Stromleitung in ihrer Nähe. Die Leitungen entdeckt sie mithilfe von Kameras sowie Lidar- und Radar-Sensoren.

Anzeige Anzeige

Und wie „saugt“ die Drohne jetzt den Strom? Tatsächlich ist der Prozess des Ladens gar nicht so unkompliziert. Schließlich fließen durch Hochspannungsleitungen viele Tausend bis Hunderttausende Volt. Transformatoren, die dies auf die von der Drohne verarbeitbaren neun Volt hinunterregulieren, wären viel zu schwer.

„Vampir-Drohne“ lädt kabellos

Daher nutzt die Drohne die Energie der Stromleitungen in Form eines magnetischen Feldes, dass sich rund um die Kabel bildet. Das Ganze funktioniert über induktives Laden, ähnlich wie beim kabellosen Laden eines Smartphones. Um die Batterien der rund fünf Kilogramm schweren „Vampir-Drohne“ vollständig zu laden, dauert es zwischen 30 Minuten und sechs Stunden.

7 Bilder ansehen Von Wasser bis Wind: Das ist die Zukunft der Energiegewinnung Quelle:

Theoretisch müsste die Drohne dadurch gar nicht mehr zurück zum Boden und könnte für immer fliegen – jedenfalls in der Nähe von Strommasten. In einem ersten großen Test lud die Drohne ohne menschliches Dazutun immerhin fünfmal und blieb zwei Stunden – exklusive der Ladezeiten – in der Luft.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Drohne