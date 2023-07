Vanmoof kämpft gegen die Pleite: Verkauf als letzte Option?

Der Amsterdamer E-Bike-Hersteller Vanmoof, der damit prahlte, das „bestfinanzierte E-Bike-Unternehmen der Welt“ zu sein, hat sich am Mittwoch, den 12. Juli 2023 an das Bezirksgericht Amsterdam gewandt, um Rechtsschutz zu erhalten. Damit soll das Unternehmen mehr Zeit bekommen, seine Rechnungen zu bezahlen.

Vanmoof prüft alle möglichen Auswege aus seinen Schulden

Laut Informationen von The Verge prüfe das Unternehmen gar alle denkbaren Auswege aus seinen Schulden – einschließlich eines möglichen Verkaufs. Alle Optionen lägen auf dem Tisch, während das Unternehmen nach einem Weg zum Überleben suche.

Das Gericht habe Vanmoof Global Holding B.V. einen (vorläufigen) Zahlungsaufschub gewährt, was sich in den Niederlanden „surseance van betaling“ nennt. Ferner wurden zwei Verwalter („bewindvoerders“) bestellt. Solche Zahlungsaufschübe werden laut The Verge in der Regel für einen Zeitraum von bis zu 18 Monaten gewährt und sollen dazu beitragen, dass Unternehmen nicht in Konkurs gehen.

Auch die weiteren Unternehmen, VanMoof B.V. und VanMoof Global Support B.V., haben einen solchen Antrag gestellt. Weiter heißt es, dass die Verwalter gemeinsam mit der Geschäftsleitung die Situation prüfen, um eine Lösung zu finden, damit Vanmoof seine Aktivitäten fortsetzen kann. Das Gericht habe ferner eine „Abkühlungsfrist“ oder „Bedenkzeit“ (für die Insolvenz) („afkoelingsperiode“) von zwei Monaten angeordnet.

Vanmoof schließt vorübergehend seine Flagship-Stores

Aufgrund dieser Entwicklungen habe Vanmoof beschlossen, die eigenen Flagship-Stores „vorübergehend zu schließen, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter in den Geschäften zu gewährleisten“. Der Store in Amsterdam war nach Berichten aus den Niederlanden bereits am Mittwoch geschlossen, was die Gerüchte über Probleme nur befeuerte. Kund:innen versammelten sich vor dem Store, um ihre Fahrräder einzufordern, die sie vor Wochen zur Wartung gebracht hatten. In Berlin hatte der Store am 12. Juli noch normal geöffnet.

Trotz der Schließung sollen Dienstleistungen und Reparaturen weiterhin angeboten werden: „Wir arbeiten hart daran, unsere Dienstleistungen fortzusetzen und werden alle Kunden so schnell wie möglich bezüglich ausstehender Lieferungen oder Reparaturen separat kontaktieren“, schreibt Vanmoof.

Den finanziellen Kollaps von Ende 2022 hat das Unternehmen trotz neuer Modelle entgegen positiver Signale und neuer E-Bike-Modelle wie dem S5 (Test) und S4 (Test) offensichtlich doch noch nicht überwunden.

