Vero: Warum dieser Roboter Staubsauger an den Füßen hat

Staubsaugerroboter sind uns allen mittlerweile bekannt. Sie sind flach, fahren durch die Wohnung und sorgen dafür, dass der Boden stets sauber bleibt. Eine neue Version eines Staubsaugerroboters von italienischen Forschern hat jedoch ein eher ungewöhnliches Design.

Dieser Roboter besitzt vier Beine, an denen jeweils ein Sauger befestigt ist. Entwickelt wurde er von Forschern des Istituto Italiano di Tecnologia in Genua. Der Roboter soll nicht im Haushalt eingesetzt werden, sondern Müll in öffentlichen Räumen aufsaugen. Besonders effizient soll er bei der Beseitigung von Zigarettenstummeln sein.

So sieht der Vierbeiner in Aktion aus

Den Staubsauger haben die Ingenieure dem vierbeinigen Roboter auf dem Rücken angebracht. Zwei Tiefenkameras an der Vorderseite können Zigarettenstummel erkennen, damit Vero (Vacuum-Cleaner Equipped Robot) diese aufsaugen kann.

In einem kurzen YouTube-Video zeigen sie, wie der Roboter-Hund in verschiedenen Umgebungen Zigarettenstummel vom Boden aufsaugt.

Besonders an Stränden, in Parks und in kleinen Gassen soll er eingesetzt werden. Der Roboter saugt allerdings noch nicht alle Stummel auf und hat laut den Forschern eine Erfolgsquote von rund 90 Prozent.

Es gibt noch raum nach oben

Wie im Video zu sehen ist und einige Youtube-Nutzer anmerken, gibt es noch Raum für Verbesserungen am Roboter. Er scheint etwa relativ langsam bei der Arbeit und bewegt sich ungeschickt. Vero ist zudem recht laut.

Auffällig ist auch, dass er Sauger an allen vier Beinen angebracht hat, aber nur die an den Vorderbeinen benutzt. Bevor er wirklich sinnvoll in der Öffentlichkeit eingesetzt werden kann, wird es wohl noch etwas dauern. Alle Informationen haben die Forscher in einer Studie im Journal of Field Robotics veröffentlicht.

