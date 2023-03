Volksbanken wollen mehr Sicherheit im Onlinebanking durch komplexere Passwörter

Die Volks- und Raiffeisenbanken fordern, dass einige ihrer Kunden komplexere Passwörter für das Onlinebanking verwenden. Der IT-Dienstleister der Banken, Atruvia, hat festgestellt, dass viele Kunden der Banken unsichere Onlinebanking-PINs verwenden.

Gegenüber dem Handelsblatt sagte ein Sprecher des Unternehmens: „Die VR-Banken fordern alle betroffenen Kunden auf, ihre PIN zu ändern, wenn sie nicht dem aktuellen Sicherheitsstandard entspricht.“

Dem aktuellen Sicherheitsstandard der Banken zufolge müssen die Passwörter mindestens aus acht Zeichen bestehen, nur aus Zahlen gebaut sein oder mindestens eine Zahl und einen Großbuchstaben aufweisen. Wie viele Kundenpasswörter diesem Standard nicht entsprechen, teilte das Unternehmen nicht mit.

Cyberangriffe werden häufiger

Laut des Atruvia-Sprechers werden Cyberangriffe immer häufiger von Hackern genutzt, um sensible Daten von Kunden zu stehlen. Bankdaten sind dabei ein besonders lukratives Ziel, da Hacker direkten Zugriff auf das Konto der Person bekommen.

Bei einer Methode der Hacker testet ein Computer eine große Anzahl von verschiedenen Buchstaben- und Zahlenkombinationen aus, bis er früher oder später die richtige findet. Damit können kurze und simple Passwörter weitaus schneller und einfacher geknackt werden als lange, komplexe Kombinationen.

Außerdem sollten Nutzer im besten Fall ein Passwort immer nur für einen Dienst nutzen. So haben Hacker keinen Zugriff auf alle Konten des Nutzers, sollte eines der Passwörter an die Öffentlichkeit gelangen.

Passwörter der Deutschen absolut unsicher

Ende letzten Jahres hat eine Analyse von Nordpass herausgefunden, dass die Deutschen erschreckend einfache Passwörter nutzen, die von den oben beschriebenen Systemen in Sekunden geknackt werden können. In den Top 10 der beliebtesten Passwörter in Deutschland finden sich gleich fünf einfache Zahlenkombinationen und das auch noch in der richtigen Reihenfolge. Passwörter wie „123456“, „1234“ und „123456789“ sind besonders beliebt.

Aber auch Passwörter, die aus Buchstaben bestehen, sind oft nicht sonderlich schwierig zu knacken. In den Top 10 finden sich ausschließlich komplette Wörter, also wieder keine zufällig angeordneten Kombinationen. Ganz oben mit dabei sind die Klassiker wie „password“ und „passwort“, dazu kommen kreativere Worte wie „hallo“, „ficken“ oder „master“.

Mit solchen Passwörtern sind die Accounts nicht sonderlich gut geschützt und können von erfahrenen Hackern in der Regel relativ einfach geknackt werden. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb Atruvia komplexere Passwörter fordert.

