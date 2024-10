VW macht dem Cybertruck Konkurrenz: So sehen die neuen E-Modelle von Scout aus

Schon im Mai 2022 hat sich VW in den USA ein großes Ziel gesteckt. Unter einem neuen Tochterunternehmen namens Scout sollten neue E-Autos entstehen – vorrangig SUVs und Pick-ups. Aktuell entsteht das Produktionswerk noch in Südkalifornien. Doch Scout und VW haben schon die ersten Konzepte zu Modellen parat, die in ein paar Jahren auf dem Markt erscheinen sollen.

VW: Scout Traveler und Terra gegen den Cybertruck

Bei den Modellen handelt es sich um einen SUV namens Scout Traveler und einen Pick-up-Truck mit dem Namen Scout Terra. Beide haben eine Bodenfreiheit von mehr als 30 Zentimetern und eine solide Hinterachse, wodurch sie sich für Offroad-Gelände eignen sollten. Zudem können beide eine große Menge an Fracht befördern. Das SUV soll über 3.100 Kilogramm an einem Anhänger hinter sich herziehen können, während der Pick-up sogar 4.500 Kilo schaffen soll. Beide Modelle können dabei noch eine Fracht von etwa 1.000 Kilogramm direkt mit an Bord haben.

Um diese Leistung erreichen zu können, haben Scout Traveler und Terra ein Drehmoment von 1300 Newtonmeter und erreichen eine Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde in etwa 3,5 Sekunden. Die Reichweite der beiden vollelektrischen Fahrzeuge soll sich laut VW und Scout auf etwa 500 Kilometer belaufen. Wer ein Upgrade-Paket kauft, soll bis zu 800 Kilometer ohne Unterbrechung fahren können. Die zusätzliche Reichweite wird dann aber über einen Benzingenerator realisiert.

Wenn die E-Autos von VW und Scout an die Ladestation müssen, sollen sie mit bis zu 350 Kilowatt pro Stunde laden. Zudem sollen sie bidirektionales Laden unterstützen. Die Software, die über Touchscreens im Fahrzeug gesteuert wird, ermöglicht laut VW Over-the-Air-Updates und Ferndiagnosen.

Mit den genannten Spezifikationen könnten der Scout Traveler und Terra eine echte Konkurrenz für Teslas Cybertruck werden. Der Scout Traveler und Scout Terra starten auch nur in den USA zu Preisen von etwa 60.000 US-Dollar. Damit wären sie deutlich günstiger als Teslas Cybertruck. Wer vorab zuschlägt, kann sich laut VW und Scout sogar noch einige Boni und Rabatte sichern. In jedem Fall müssen sich Vorbesteller:innen gedulden. Die neuen E-Fahrzeuge sollen erst 2027 vom Band rollen. Zudem handelt es sich wie oben erwähnt um Konzeptmodelle. Bis zum fertigen Produkt kann es noch einige Änderungen geben.

