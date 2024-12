Wahl des Arbeitgebers: Wie entscheidend ist der Arbeitsweg wirklich?

Die Rückkehr ins Büro frustriert manche Berufstätige mehr als andere. Der Grund ist oft der Arbeitsweg. Für viele Menschen bedeutet der mehr Stress im Alltag. Vor allem Menschen mit Kindern, die sie vor der Arbeit noch zur Kita oder in die Schule bringen, schafft Homeoffice deutlich Entlastung. Aber auch viele Kinderlose genießen den entschleunigten Start in den Tag. Ein wegfallender Arbeitsweg spart bisweilen Stunden.

Arbeitsweg wichtiger Faktor bei Arbeitgeberwahl

Insofern stellt sich die Frage, wie stark beeinflusst die Entfernung zum Büro die Wahl des Arbeitgebers? Kann sie sogar ein Grund für einen Jobwechsel sein, sobald sich eine Homeoffice-Richtlinie für Pendlerinnen und Pendler zum Nachteil entwickelt? Eine Umfrage des Stellenportals Jooble hat bei 1.188 Deutschen nachgefragt. Mit recht eindeutigem Ergebnis: 83,8 Prozent betrachten den Arbeitsweg als wichtigen Faktor.

49,5 Prozent der Befragten sagen nämlich, dass sie durch das Pendeln zwischen Wohn- und Arbeitsort häufig stressbedingte Probleme erfahren, wie Erschöpfung, Zeitmangel für Familie oder Freizeit sowie Zugausfälle und Staus. Lediglich 24,7 Prozent geben an, dass das gelegentlich vorkommt. Nur 14,2 Prozent berichten, dass sie das selten erleben und 11,6 Prozent der Befragten haben der Umfrage nach keine stressbedingten Probleme.

Doch wo ist die Schmerzgrenze? 54,6 Prozent der Befragten wollen nicht mehr als 30 Minuten für den Weg zum Arbeitsplatz aufwenden. 37,7 Prozent sind bereit, nicht mehr als eine Stunde dafür zu verbringen. Mit 7,7 Prozent ist eine deutliche Minderheit bereit, mehr als eine Stunde für den Arbeitsweg einzusetzen. Der Umfrage nach gelten die Antworten für einen Arbeitsweg und nicht etwa für den Hin- und Rückweg zusammengenommen.

Doch wie wichtig ist die Nähe zum Arbeitsplatz im Vergleich zu anderen Faktoren? Hier zeigt sich, dass die Deutschen kaum kompromissbereit sind: Nur 18,4 Prozent der Befragten sagen, dass die Entfernung zum Arbeitsplatz weniger wichtig ist als etwa das Gehalt, die Unternehmenskultur oder die Karrierechancen. Für 77,3 Prozent ist die Nähe zum Arbeitsplatz relevanter. Nur 4,3 Prozent ist sie vollkommen egal.

So viele Menschen pendeln in Deutschland

Laut dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung pendeln rund 20 Millionen Deutsche regelmäßig zur Arbeit. Im Schnitt liegt der Arbeitsweg bei 17,2 Kilometern. Knapp 21 Prozent sind sogar mehr als 30 Kilometer pro Strecke unterwegs. In etwa 11 Prozent pendeln sogar mehr als 50 Kilometer. In besonders dünn besiedelten Räumen waren die Wege am längsten, da die meisten Arbeitsplätze in den großen Städten sind.

Tatsächlich liegen 41,3 Prozent aller Arbeitsplätze allein in den 80 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. 6,8 Millionen Menschen pendelten in diese 80 Städte hinein. In einigen Metropolen lag der Anteil der Beschäftigten von außerhalb bei über 60 Prozent. Auch von Stadt zu Stadt wurde häufiger gependelt. 23,5 Prozent der Pendlerinnen und Pendler in Großstädten kamen aus einer anderen Großstadt.

