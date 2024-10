Max kommt nach Deutschland: Was ihr jetzt über den Streaming-Dienst wissen müsst

Der Streaming-Dienst Max von Warner Bros Discovery soll 2026 endlich auch in Deutschland starten. Das verkündete Clement Schwebig, President Western Europe & Africa bei Warner Bros Discovery auf dem TV-Gipfel der Medientage München.

Damit bekommen deutsche Zuschauer eine große Auswahl an Filmreihen und Serien endlich im Streaming-Angebot zu sehen. Auch Barbie, der weltweit umsatzstärkste Film des Studios mit 1,4 Milliarden US-Dollar Umsatz wird auf Max zu sehen sein.

Dazu gesellen sich Filmreihen wie Der Herr der Ringe, Harry Potter, das DC Universe und das Mosterverse mit King Kong und Godzilla. Auch Serientechnisch ist Warner Bros Discovery gut aufgestellt. HBO-Serien wie Game of Thrones, Sex and the City, Westworld oder Die Sopranos sollen auf der Plattform verfügbar sein.

Der Streamingdienst wächst

Schwebig betont außerdem, dass HBO und Discovery Plus Inhalte exklusiv in Deutschland auf Max verfügbar sein werden, wie Golem schreibt. Allgemein verzeichne der Streamingdienst weltweit steigende Abo-Zahlen. Deshalb ist er zuversichtlich, dass der Dienst auch hierzulande erfolgreich sein wird.

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern startet Max in Deutschland später. Das wird damit erklärt, dass Warner Bros sich sorgfältig vorbereiten möchte, bevor sie einen so wichtigen Markt betreten. „Man hat nie eine zweite Chance für den ersten Eindruck“, sagte Schwebig.

