Weihnachtliche Sternen-Cluster: Nasa zeigt beeindruckende Aufnahmen aus dem Weltall

Wer noch einen Weihnachtsbaum sucht, sollte es mal im Weltall versuchen. Zumindest zeigt die Nasa mit beeindruckenden Bildern, dass es tatsächlich im All ein Sternen-Cluster gibt, das einem geschmückten Baum ähnelt – und bunt leuchtet. Ebenso bunt ist auch ein Cluster, das euch an funkelnde Weihnachtsbeleuchtung erinnern soll.

Grüner Weihnachtsbaum mit hellen Sternlichtern

Ende des 18. Jahrhunderts entdeckt, ähnelt der Sternhaufen NGC 2264 mit seinem diffusen Nebel im sichtbaren Licht einem gigantischen, auf den Kopf gestellten Weihnachtsbaum. Pünktlich zur Weihnachtszeit hat die Nasa eine Aufnahme des Gebildes veröffentlicht, das wie ein echter Baum blinkt und funkelt. Das Bild setzt sich zusammen aus Aufnahmen des Röntgenteleskops Chandra, durch die die blauen und weißen Sterne sichtbar werden, und des WIYN-Teleskops des Kitt Peak National Observatory im US-Bundesstaat Arizona. Letzteres bildete den schwachen grünen Nebel ab.

Zusätzlich wurden Infrarotdaten der Weltraumbeobachtungsmission Two Micron All Sky Survey verwendet. Diese zeigen weitere Sterne im Vorder- und Hintergrund in Weiß. Durch das Zusammenspiel und eine Drehung des Bildes um 160 Grad erscheint der Sternhaufen wie ein grüner Weihnachtsbaum mit vielen hell strahlenden Lichtern. Die dünnen grünen Linien und Formen, die durch die optischen Daten erzeugt wurden, verstärken die Vorstellung von Ästen und Nadeln eines Baums, wie Universe Today 2023 schrieb.

Nasa: 56 Lichtjahre großer Bereich

Das sogenannte Christmas Tree Cluster befindet sich in rund 2.500 Lichtjahren Entfernung in der Milchstraße, im Sternbild Einhorn. Die Sterne sind vergleichsweise jung. Sie sollen zwischen einer Million und fünf Millionen Jahre alt sein. Einige sind mit mehreren Sonnenmassen recht groß. Es gibt aber auch kleine Sterne, die nur ein Zehntel der Masse unserer Sonne aufweisen. In der animierten Version, die die Nasa via X teilte, wurden die blau erscheinenden jungen Sterne künstlich zum Blinken gebracht. Das Bild umfasst laut Nasa rund 56 Lichtjahre.

Vor einigen Jahren hatten Astronom:innen innerhalb des Weihnachtsbaum-Clusters noch eine weitere interessante Anordnung junger Sterne entdeckt, die einer Schneeflocke ähnelt. Auch der Snowflake Cluster gehört offiziell zur Objektgruppe NGC 2264.

Ein Sternen-Cluster wie Weihnachtsbeleuchtung

Neben dem Weihnachtsbaum-Cluster hat die Nasa auch noch ein weiteres festliches Bild aus dem All veröffentlicht. Es zeigt NGC 602 – ein Sternen-Cluster, das sich am Rande der Kleinen Magellanschen Wolke befindet. Diese irreguläre Galaxie befindet sich wiederum etwa 200.000 Lichtjahre von uns entfernt. Die Lichter auf dem Bild der Nasa lassen das Cluster wie bunte Weihnachtsbeleuchtung aussehen. Laut der Nasa handelt es sich bei den Lichtern aber nicht nur um einzelne Sterne, sondern teilweise komplette Galaxien. Diese leuchten auf der Aufnahme auch noch aus der Ferne hinter dem Sternen-Cluster.

Das Bild ist dabei ebenfalls durch eine Kombination von Aufnahmen entstanden. Die Nasa nutzt dabei wieder das Röntgenteleskop Chandra, das sich seit 1999 im Orbit befindet. Dazu kamen Bilder des James-Webb-Weltraumteleskops, das seit 2021 im Einsatz ist. Dabei lässt sich auch anhand der Farben unterscheiden, welches Teleskop welche Teile des Bildes aufgenommen hat. Die roten Leuchtpunkte stammen von den Röntgenaufnahmen von Chandra und bestehen primär aus jungen Sternen. Die Bereiche in Orange, Gelb, Grün und Blau wurden vom James-Webb-Teleskop aufgenommen.

Weihnachtlicher Weltraum: Weihnachtsbaum-Cluster und Grüße von der ISS

