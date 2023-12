Die besten Weihnachtsspots des Jahres: Pub-Momente, Schlittenfahrten und ein helfender Waschbär

Na, hast du schon die unterhaltsamsten Weihnachtsspots in diesem Jahr gesehen? (Foto: alexei_tm / Shutterstock)

Ein Waschbär auf Mission, ein Kuscheltier zu retten; Lama und Gänse, die Pullover und Hüte tragen, oder Technik, die aus dem Fenster fliegt: Pünktlich zur Weihnachtszeit veröffentlichen Unternehmen ihr lang geplanten Weihnachtsspots.

Anzeige Anzeige

Dabei haben sie alle oft eines gemeinsam: Sie wollen berühren und bestenfalls auch ein Statement setzen für eine bessere Welt. In der Regel sind die Spots lange geplant und genau konzipiert. Allerdings ist das nicht unbedingt das Erfolgsrezept, wie sich in diesem Jahr zeigt.

Im Internet hat Anfang Dezember besonders ein Video für Aufsehen gesorgt: Ein Pub in Nordirland hat es veröffentlicht. Der Inhalt: Ein älterer Herr bringt in verschneit grauer Landschaft Blumen zu einem Grab, bevor er einsam in ein Pub geht. Dort trifft er ein Paar, dessen kleiner Hund dem alten Mann ein Freund im Moment wird.

Anzeige Anzeige

Die besten Weihnachtsspots:

Die graue Realität bekommt in diesem Moment einen Hoffnungsschimmer. Dabei ist das Video in einem Look gefilmt, als ob es einfach mit einem Smartphone aufgenommen worden wäre. Statt konzipierter Szenen haben die Zuschauer:innen das Gefühl, einfach ein Stück Alltag zu sehen. Das macht den Clip umso nahbarer.

Die Pub-Besitzer:innen selbst haben wohl nicht mit diesem Reichweitenerfolg gerechnet, der plattformübergreifend mehr als 100 Millionen Views eingesammelt hat, wie Horizont schreibt. Das Video ist ein Beispiel dafür, wie mit Hand und Herz Gemachtes Menschen noch immer erreichen kann.

Anzeige Anzeige

Genau das wollen auch die üblichen Verdächtigen der Weihnachtswerbespots. Edeka ist natürlich auch in diesem Jahr wieder dabei, ebenso wie Apple.

Mehr zu diesem Thema