Das sind die besten Weihnachtsfilme 2023 auf Netflix, Disney Plus und Amazon

Im Dezember warten bei Netflix, Disney und Amazon einige echte Hingucker auf euch. Egal, ob ihr nach weihnachtlichen Klassikern oder neuen Blockbustern ohne Weihnachtsbezug sucht. Für Streaming-Fans wird einiges geboten. Auf Netflix startet pünktlich zu den Feiertagen am 22. Dezember mit Rebel Moon ein Multimillionen-Franchise, das von Regisseur Zack Snyder als Star-Wars-Alternative konzipiert wurde.

Bei Disney Plus* gibt es ab 15. Dezember den letzten India-Jones-Auftritt von Harrison Ford zu bestaunen und zudem wenig später mit Percy Jackson eine der teuersten und am meisten erwarteten Serien des Jahres (ab 20. Dezember).

Amazon schickt mit Candy Cane Lane eine neue Komödie mit Eddie Murphy ins Rennen, lässt beim Weihnachts-Special von LOL erneut Promis ins Lach-Duell starten und stellt euch zudem für die Zeit zwischen den Jahren Jurassic World 3 und Everything everywhere all at once zur Verfügung.

In unserer Liste findet ihr außerdem alle neuen Weihnachtsfilme und -Serien sowie eine Aufzählung echter Weihnachtsklassiker und wo ihr sie streamen könnt. Keine Lust auf Weihnachtsfilme? Auch in diesem Fall haben wir etwas für euch: Hier findet ihr zehn perfekte Anti-Weihnachtsfilme für Grinches.

Weihnachten bei Netflix

Neu: Weihnachtsfilme auf Netflix zu Weihnachten 2023

Family Switch (2023): Komödie mit Ed Helms und Jennifer Garner (ab 30. November)

Weihnachten mal anders (2023): Romantische Komödie (ab 6. Dezember)

Best Christmas Ever (2023): Komödie mit Heather Graham und Jason Biggs (ab 16. November)

Mehr als Weihnachten: Die wichtigsten Dezember-Neustarts bei Netflix im Dezember 2023

Filme

Insidious: The Red Door (Horrorfilm, 2023)

Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers (Sci-Fi-Abenteuer von Zack Synder), ab 22. Dezember

No Hard Feelings (Komödie mit Jennifer Lawrence), ab 22. Dezember

Dune Teil 1 (Sci-Fi-Epos), ab 26. Dezember

Serien

The Crown (zweiter Teil der sechsten Staffel), ab 14. Dezember

Haus des Geldes: Berlin (Spin-off der beliebten Netflix-Serie), ab 29. Dezember

Chicken Run: Operation Nugget (Animationskomödie, 2023), ab 15. Dezember

Die Pokémon-Concierge (Animationsserie, 2023), ab 28. Dezember

Die besten Weihnachtsfilme bei Netflix

Klaus (Animation/Kinderfilm, 2019)

Der Grinch (Animation/Komödie, 2018)

The Christmas Chronicles 1 und 2 (Komödien mit Kurt Russell, 2018 und 2020)

Dirty Office Party (Komödie mit Jennifer Aniston, 2016)

Der Grinch (Kult-Komödie, 2000)

Scrooge – ein Weihnachtsmusical (neue Animationsvariante von Dickens Weihnachtsgeschichte, 2022)

Zwei Weihnachtsmänner mit Christoph Maria Herbst und Bastian Pastewka

Falling for Christmas

Weihnachts-Specials bei Netflix

Bojack Horseman Christmas Special

Murderville: Who killed Santa? (Comedy-Special mit Will Arnett und Jason Bateman)

A very Murray Christmas

Weihnachten bei Disney Plus

Mehr als Weihnachten: Die wichtigsten Dezember-Neustarts bei Disney Plus im Dezember 2023

Filme

Indiana Jones und das Rad des Schicksals (2023), ab 15. Dezember

Doctor-Who-Special (Teil 2), ab 2. Dezember

The Mill (Sci-Fi-Horror, 2023), ab 29. Dezember

Serien

American Horror Story (erster Teil der dritten Staffel), ab 6. Dezember

Percy Jackson (neue Fantasy-Serie), ab 20. Dezember

What We Do in the Shadows (fünfte Staffel der Vampir-Comedy), ab 27. Dezember

Die besten Weihnachtsfilme bei Disney Plus

Kevin allein zu zu Haus und Kevin allein in New York

Santa Clause – Eine schöne Bescherung (auch die Fortsetzungen und das Serien-Spin-off sind verfügbar)

Tim Burtons The Nightmare before Christmas

Die Muppets Weihnachtsgeschichte

Noelle

Die gute Fee

Eine Weihnachtsgeschichte (düstere Variante des Klassikers als Animationsfilm)

Das Wunder von Manhatten

Der Nussknacker und die vier Reiche

Weihnachtsprogramm: Tolle Kinderfilme für die Feiertage bei Disney Plus

Dieses Weihnachten wird auch für Familien eine besondere Herausforderung. Da ist es nie verkehrt, ein paar schöne Kinderfilme in der Hinterhand zu haben, um im Zweifel für ein stressfreies Feiertagsprogramm sorgen zu können. Die folgenden Filme bei Disney Plus handeln zwar nicht zwangsläufig von Weihnachten, bieten sich aber dennoch für die Feiertage an:

Coco: Lebendiger als das Leben (Animation, 2017)

Wall-E – Der Letzte räumt die Erde auf (Animation, 2008)

Die Eiskönigin Teil 1 und 2 (Animation, 2013/2019)

Mary Poppins Returns (Fantasy/Familienfilm, 2019

Verwünscht nochmal (Fortsetzung vom beliebten Film Verwünscht mit Amy Adams und Patrick Dempsey)

Serien und Weihnachts-Specials bei Disney Plus

Santa Clause – Die Serie

Guardians of the Galaxy Holiday Special

Micky rettet Weihnachten

Es war einmal ein Schneemann (mit Olaf aus Frozen)

Hawkeye (Marvel-Serie mit weihnachtlichem Setting)

Weihnachten bei Amazon Prime

Neu: Weihnachtsfilme und Serien auf Amazon Prime zu Weihnachten 2023

Candy Cane Lane (Komödie mit Eddie Murphy, 2023)

Friedliche Weihnachten (Serie, 2023)

LOL Xmas-Special (Show mit Bully Herbig, 2023), ab 22. Dezember

Die wichtigsten Dezember-Neustarts bei Amazon Prime im Dezember 2023

Filme

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (Fantasy, 2022), ab 1. Dezember

Elvis (Biopic, 2022), ab 8. Dezember

Jurassic World: Ein neues Zeitalter (2022), ab 25. Dezember

Midnight Special, ab 26. Dezember

Barbarian (Horror), ab 28. Dezember

Everything Everywhere All at Once, ab 28. Dezember

Serien

Reacher (zweite Staffel), ab 15. Dezember

The Bad Guy (erste Staffel), ab 8. Dezember

Bei welchem Streaming-Anbieter gibt es die Weihnachtsklassiker?

Falls ihr nicht nach dem Programm bei einem einzelnen Anbieter sucht, sondern nach einem bestimmten filmischen Weihnachtsklassiker, dann seid ihr hier genau richtig:

Stirb Langsam (1988): Bruce Willis in seiner Paraderolle als John McClane zuzusehen, macht auch noch über 30 Jahre nach dem Kinostart eine Menge Spaß. Was die wilden Schießereien mit Weihnachten zu tun haben? Zufällig haben sich die Stirb-Langsam-Terroristen um Hans Gruber eine Weihnachtsfeier ausgesucht, um ihren explosiven Plan durchzuziehen. Dabei haben sie aber die Rechnung ohne John McClane (Willis) gemacht. Der hat nämlich nur wenig Lust, sich Weihnachten von ihnen ruinieren zu lassen. Für alle, die auch in der Weihnachtszeit nicht auf Action verzichten wollen.

Die Muppets Weihnachtsgeschichte (1992): Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist wohl eine der bekanntesten Erzählungen zu Weihnachten überhaupt. Dazu haben auch die zahlreichen Verfilmungen beigetragen. Die Muppets-Variante hebt sich allerdings deutlich von den anderen Filmversionen ab und punktet mit jeder Menge Humor, Gesangseinlagen und Schauwerten für Jung und Alt. Kermit, Miss Piggy und Co. liefern definitiv skurrile Weihnachtsunterhaltung.

Die Muppets Weihnachtsgeschichte gibt es aktuell im Abo bei Disney Plus*

Schöne Bescherung (1989): Chevy Chase hat mit National Lampoon’s Christmas Vacation (Originaltitel) einen echten Kultfilm zu Weihnachten geschaffen. Der Familienvater Clark Griswold träumt vom perfekten Weihnachten. Seine chaotische Großfamilie und seine eigene Unfähigkeit lassen ihn auf dem Weg dahin allerdings immer wieder verzweifeln. Eine immer noch lustige Komödie für verschiedene Altersstufen.

Der Polarexpress: Der familienfreundliche Animationsfilm von 2004 hat zwar technisch etwas Staub angesetzt, dafür aber nichts von seiner Wärme und seinem rasanten Tempo verloren. Wer nach einem spannenden Weihnachtsfilm sucht, der kleine und große Kinder begeistert, ist hier an der richtigen Adresse.

Bei Wow (ehemals Sky Ticket) und Amazon Prime zu finden.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Dieses Weihnachtsmärchen von 1973 ist eine Co-Produktion aus der ehemaligen Tschechoslowakei und der DDR. Der Film gehört für viele an Weihnachten zum Pflichtprogramm. Neben diversen Free-TV-Ausstrahlungen hat der fantasievolle Kinderfilm seinen Weg mittlerweile auch zu den Streamingdiensten gefunden.

Bei Netflix im Abo enthalten. Eine Neuverfilmung findet ihr bei Amazon Prime.

Gremlins: Die Monsterkomödie von Joe Dante aus dem Jahr 1984 ist zu Recht ein Klassiker. Eher witzig als gruselig nehmen die Gremlins kurz vor Weihnachten eine amerikanische Stadt auseinander. Dank der liebevoll designten Puppen und anderen handgemachten Tricks macht der Film auch Weihnachten 2023 noch Laune.

Enthalten in Sky Ticket und zum Leihen oder Kaufen bei Amazon Prime Video*

Bonusfilm: Kein Weihnachtsfilm für Jedermann, aber auf jeden Fall unterhaltsam – bei Krampus handelt es sich um das österreichische Äquivalent zu Knecht Ruprecht, nur wesentlich gruseliger. Der unblutige Horrorfilm ist zwar düster, stellt sich aber eher in eine Reihe mit Gruselkomödien wie Gremlins oder Tremors. Fantastisches Sound-Design, schöne Kulissen, handgemachte Monster und jede Menge B-Movie-Charme sind garantiert. Achtung: Nicht mit den zahlreichen wesentlich schlechteren filmischen Kopien verwechseln!