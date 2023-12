„Ugly Christmas Sweater“: Witzige Weihnachtspullover für Technik-Fans und Nerds

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Der Trend zum hässlichen Weihnachtspullover ist längst aus den USA nach Europa geschwappt. Dabei liegt die Schönheit der Pullover natürlich im Auge des Betrachters, und in der Regel steht einfach der Gag im Vordergrund.

Bei Microsoft ist der „Ugly Sweater“ zu Weihnachten mittlerweile eine Tradition geworden, wie die letztjährige Variante mit Karl Klammer und die Windows-XP-Sweater aus diesem Jahr zeigen. Der Pullover ist jedes Jahr extrem schnell vergriffen. Das ist für Fans zwar schade, aber auch ein gutes Zeichen: Denn die Einnahmen will Microsoft spenden. Auch wenn über einen Reststock spekuliert wird, haben wir uns in der Zwischenzeit auf die Suche nach weiteren nerdigen Weihnachtspullovern begeben.

Hässlich aber schön: Ugly Christmas Sweater

Darth Vader als Santa Clause: Einer von unzähligen Weihnachtspullovern mit Star-Wars-Motiv bei Amazon*.

Um über Weihnachten genug Cookies verschwinden lassen zu können, solltet ihr bei der Pullovergröße sorgsam wählen. Erhältlich ist der Pullover in verschiedenen Farben unter anderem bei Amazon*.

Seien wir ehrlich: Es kann gut sein, dass es auch diese Weihnachten nichts mit der PS5 wird. Wie wäre es also wenigstens mit einem passenden Pulllover?*

Das Nasa-Logo ist mittlerweile ein echter Verkaufsschlager geworden. Jetzt auch in Sachen Weihnachtspulli – wie hier bei Otto*.

Zelda-Fans kamen in diesem Jahr mit dem neuen Spiel Tears of the Kingdom voll auf ihre Kosten. Warum nicht ein gutes Zelda-Jahr mit dem entsprechenden Weihnachtspullover feiern? Ihr findet ihn bei Pinterval.

Ob man nun Star-Trek-Fan ist oder nicht: Captain Picard kennen vermutlich alle, schließlich hat er sich weit nach Ende der alten Serie zu einer echten Meme-Maschine entwickelt. Kein Wunder also, dass er zu Weihnachten auch zahlreiche Pullover ziert. Und mal ehrlich, im Gegensatz zur aktuellen Amazon-Show hat der Händler mit diesem Pullover die bessere Alternative im Angebot*.

Noch mehr Ugly Christmas Sweater

Das war natürlich nur die Spitze des weihnachtlichen Eisbergs. Noch viel mehr Pullover findet ihr in unserer Bildergalerie:

