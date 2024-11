Whatsapp: Diese neue Beta-Funktion sorgt für Klarheit beim Stummschalten von Gruppen

Mit einer neuen Funktion könnte es Whatsapp Nutzern künftig erleichtern, den Überblick in oft chaotisch ablaufenden Gruppenchats zu behalten. Wabetainfo hat die neue Funktion schon getestet. Auf einem Screenshot sieht man, dass der Nutzer die Auswahl hat zwischen dem klassischen „All“, also alle Nachrichten eines Gruppenchats empfangen, und Highlights. Wer die zweite Option auswählt, bekommt nur noch Erwähnungen, Rückmeldungen auf eigene Nachrichten (Replies) und andere, direkte Interaktionen.

Wie die Stummschaltung funktioniert

In Gruppenchats mit sehr vielen Teilnehmern soll man auf diese Weise die wichtigsten Nachrichten sofort einsehen können. Bislang können Whatsapp-Nutzer lediglich sämtliche Nachrichten eines Gruppenchats oder separat Text-Benachrichtigungen oder Anrufe jeweils für acht Stunden, eine Woche oder permanent stummschalten.

Aktuell sendet Whatsapp auch dann Benachrichtigungen, wenn ein Nutzer zum Beispiel explizit erwähnt wird, die Gruppe aber stummgeschaltet hat. Im Endeffekt liefert „Highlights“ mit einer entsprechenden Beschreibung in der Zukunft mehr Klarheit darüber, wie das Stummschalten von Gruppenchats für den Nutzer funktionieren wird.

Noch kein Startdatum

Whatsapp könnte die Highlight-Option dann so integrieren, dass sie für Nutzer beim Beitritt großer Gruppen standardmäßig aktiviert ist. Wann genau Whatsapp die Funktion dann in die fertige Version integriert, ist noch unklar. Neben der angepassten Gruppenchat-Optionen testet Whatsapp aktuell auch an der Integration der Google Bilder-Rückwärtssuche. Dadurch können Bildquellen und Kontexte besser identifiziert werden. Mehr darüber lest ihr hier.

